«Ситуация у меня на контроле»: Евгений Куйвашев прокомментировал массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в Instagram о действиях по решению проблемы с массовым увольнением хирургов в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.

«В Нижнем Тагиле несколько врачей-хирургов написали заявление об увольнении из городских больниц. Они пожаловались на высокую загрузку и недостаточную зарплату. С конца прошлой недели эта ситуация у меня на контроле. Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведём большое совещание по ситуации», — написал губернатор.

Глава региона пообещал найти оптимальное для всех сторон решение проблемы.

«Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и Минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать. Как вы понимаете, в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам. В настоящий момент главное — чтобы ситуация не сказалась на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. Этого не случится. Региональное правительство делает всё необходимое, чтобы тагильчане не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов», — заявил Куйвашев.

Заместитель губернатора Павел Креков, курирующий вопросы социальной сферы, анонсировал выездное совещание в Нижнем Тагиле с главой областного Минздрава и представителями общественных организаций.

«Завтра с утра выедем в Нижний Тагил, чтобы лично переговорить с врачами, с руководством больниц. В первую очередь обсудим вопрос нагрузки на специалистов. Будем разбираться самым серьёзным образом, чтобы на совещании представить губернатору пути решения этого вопроса — системные меры, чтобы не повторилась ситуация впредь, в том числе возможные дополнения к условиям оплаты труда. Минздрав Свердловской области несколько дней назад начал свою проверку, и сегодня непрерывное оказание хирургической помощи в городе обеспечено», — передали АН «Между строк» слова вице-губернатора в департаменте информполитики.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что все врачи-хирурги в центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила подали заявления на увольнение. Ранее аналогичная ситуация была и в Демидовской ЦГБ Нижнего Тагила. Врачи недовольны низкими зарплатами при чрезмерно высокой нагрузке.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области сказали, что по результатам проверки комиссии было установлено, что зарплаты начислялись хирургам без нарушения законодательства. Кроме того, в ведомстве сообщили, что один из шести уходящих врачей отозвал своё заявление об увольнении, а остальные «взяли тайм-аут до пятницы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что массовые увольнения хирургов в городе требуют реакции со стороны властей, а в администрации главы государства следят за ситуацией.