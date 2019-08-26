Песков прокомментировал массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС массовое увольнение врачей-хирургов из Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле.

По его мнению, ситуация требует серьёзной реакции со стороны областной власти.

«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьёзной реакции региональной власти, областных властей, ну и конечно, Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом», — заявил Песков.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев обещал, что соберёт экстренное совещание для решения кадровых проблем в Нижнем Тагиле.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что все врачи-хирурги в тагильской больнице № 1 написали заявление на увольнение. Ранее аналогичная ситуация была и в Демидовской ЦГБ Нижнего Тагила. Врачи недовольны низкими зарплатами при чрезмерно высокой нагрузке.

В областном Минздраве сообщили, что один из шести уходящих врачей отозвал своё заявление об увольнении. Остальные, по словам пресс-секретаря Минздрава Константина Шестакова, «взяли тайм-аут до пятницы».