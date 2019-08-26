Скандал с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошёл до Кремля

О ситуации с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле стало известно в администрации президента России, со ссылкой на осведомлённый источник пишет Ura.ru. Собеседник издания подчеркнул, что ситуация «пристально изучается» в Кремле.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков в комментарии «Накануне.ру» сообщил последнюю информацию.

«Проверена заработная плата — она начисляется без нарушений. Один из врачей отозвал своё заявление, пять врачей попросили время для размышления до конца недели. На сегодня медицинская помощь во всех организациях Нижнего Тагила оказывается в полном объёме», — заявил он.

Напомним, массовые увольнения врачей в Нижнем Тагиле начались в конце июля, когда хирурги Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Позже их протест поддержали коллеги из горбольницы № 1. Хирург горбольницы № 1 Никита Зотов возложил ответственность за ситуацию на руководителей учреждения. Врачи горбольницы № 4 также заявили о желании уволиться.

Минздрав Свердловской области создал специальную комиссию по проблеме массовых увольнений врачей.

Стоит отметить, что несколько лет назад управление муниципальной медициной, в том числе в Нижнем Тагиле, было передано на областной уровень. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил, что сейчас основная роль в конфликте увольняющихся хирургов в Нижнем Тагиле принадлежит министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову. По словам эксперта, глава ведомства должен решить этот вопрос и застраховаться от появления подобных ситуаций в будущем, а наилучшим решением является недоведение ситуации до конфликта.