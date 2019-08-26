Общество

Скандал с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошёл до Кремля

26.08.2019 13:37

О ситуации с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле стало известно в администрации президента России, со ссылкой на осведомлённый источник пишет Ura.ru. Собеседник издания подчеркнул, что ситуация «пристально изучается» в Кремле.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков в комментарии «Накануне.ру» сообщил последнюю информацию.

«Проверена заработная плата она начисляется без нарушений. Один из врачей отозвал своё заявление, пять врачей попросили время для размышления до конца недели. На сегодня медицинская помощь во всех организациях Нижнего Тагила оказывается в полном объёме», заявил он.

Напомним, массовые увольнения врачей в Нижнем Тагиле начались в конце июля, когда хирурги Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Позже их протест поддержали коллеги из горбольницы № 1. Хирург горбольницы № 1 Никита Зотов возложил ответственность за ситуацию на руководителей учреждения. Врачи горбольницы № 4 также заявили о желании уволиться.

Минздрав Свердловской области создал специальную комиссию по проблеме массовых увольнений врачей.

Стоит отметить, что несколько лет назад управление муниципальной медициной, в том числе в Нижнем Тагиле, было передано на областной уровень. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил, что сейчас основная роль в конфликте увольняющихся хирургов в Нижнем Тагиле принадлежит министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову. По словам эксперта, глава ведомства должен решить этот вопрос и застраховаться от появления подобных ситуаций в будущем, а наилучшим решением является недоведение ситуации до конфликта.

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