Минздрав создал комиссию из-за проблемы массовых увольнений хирургов в Нижнем Тагиле

Министерство здравоохранения Свердловской области создало специальную расширенную комиссию, которая будет заниматься проблемой массового увольнения хирургов из больниц Нижнего Тагила, сообщил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

«Сегодня комиссия Минздрава работает в Нижнем Тагиле, в том числе запланирована встреча с врачами, написавшими заявление», — рассказал он.

Глава пресс-службы ведомства отметил, что в комиссию войдут представители ОНФ, профсоюзов, общественного совета при министерстве. Работа комиссии будет проходить в ЦГБ № 1 в закрытом режиме. Также Константин Шестаков заверил, что по итогам проверки будет дан официальный комментарий.

Напомним, накануне стало известно, что шесть специалистов из двух хирургических отделений ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. Заведующий первым хирургическим отделением Юрий Изотеев рассказал, что причиной такого решения стали высокая нагрузка на специалистов и низкие зарплаты.

«В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется. Пока мы работаем. Работаем в полную силу. Отрабатываем две недели, отведённые Трудовым кодексом, и уходим в никуда», — рассказал Юрий Изотеев.

В начале августа в Нижнем Тагиле массово увольнялись хирурги Демидовской больницы — в обращении к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, министру здравоохранения области Андрею Цветкову и в прокуратуру, распространённом по социальным сетям, говорилось, что одновременно четыре врача подали заявления об уходе 15 мая.

В письме перечислялись претензии к главному врачу больницы Сергею Овсянникову, сотрудники обвиняли его в отсутствии опыта, а также говорилось, что больница не может оказывать качественную помощь тем числом врачей, которое в ней работает.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области сказали, что знают о ситуации.