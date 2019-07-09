Cоздатели «китовой тюрьмы» в Приморье получат из госбюджета 30 млн рублей на освобождение ещё трёх касаток

Ещё три касатки в ближайшее время будут освобождены из «китовой тюрьмы» в Приморье. На это государство выделит 30 млн рублей. Контракты на вывоз животных к месту освобождения получили компании, державшие их в плену.

Как пишут «Открытые медиа», государственный Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 9 июля заключил контракты с компаниями «Белый кит», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий». Каждая из них получит по 10 млн рублей за доставку одного животного к мысу Перовского в Хабаровском крае, для выпуска на волю. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок. Отгрузка касаток должна начаться уже 11 июля.

В конце июня ВНИРО уже заключал с компаниями «Океанариум ДВ», «Белый кит», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий» контракты на вывоз двух косаток и восьми белух. Их общая сумма составила 38,2 млн рублей — 20 млн рублей на перевозку двух косаток, а оставшиеся 18,3 млн рублей — на перевозку шести белух.

Напомним, ранее все фирмы были оштрафованы владивостокским судом на 150 млн рублей за нарушение правил рыболовства. Но в конце июня все компании, незаконно ловившие косаток и белух, получили государственный контракт на транспортировку животных на волю на общую сумму порядка 360 млн рублей.

Животных начали вывозить 20 июня во время прямой линии с Владимиром Путиным. Они находились в «китовой тюрьме» с осени 2018 года.