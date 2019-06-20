В Приморье началась транспортировка косаток и белух к месту выпуска 

Специалисты начали транспортировку косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье к месту их выпуска, пишут ТАСС, РИА Новости и VL.ru.

ТАСС уточняет, что животных отвезут на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае, оттуда их выпустят в Сахалинский залив. Животных грузят с помощью крана в специальные ванны, установленные в фурах.

По данным журналистов, специалисты уже погрузили шесть белух и минимум двух косаток. Животных будет сопровождать команда из 70 человек.

Напомним, с лета по осень 2018 года частные компании отловили 11 косаток и 90 белух и поместили их в базу для адаптации. 16 ноября 2018 года СК Приморского края возбудил уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов. 22 февраля 2019 года Путин поручил Минприроды решить проблему китов до 1 марта.

В поддержку животных высказались Памела Андерсон, сын Жака-Ива Кусто и актёр Леонардо Ди Каприо. 8 апреля глава Приморья пообещал выпустить всех животных из «китовой тюрьмы» в естественную среду.