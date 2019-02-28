ФСБ возбудила административные дела против организаторов «китовой тюрьмы» в Приморье

ФСБ завела административные дела на компании, которые стали организаторами «китовой тюрьмы» в бухте Средней в Приморском крае, где содержатся более сотни косаток и белух, со ссылкой на Центр общественных связей ведомства пишет «Интерфакс».

Дела возбуждены по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство) против четырёх компаний: ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий». По этой норме КоАП для юридических лиц предусмотрена выплата компенсации от двукратного до трёхкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения.

По информации ФСБ, компании осуществили добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих, а именно 11 косаток и 87 белух. Ведомство подчеркнуло, что получило заключения специалистов, по которым косатки и белухи содержались в «неудовлетворительных условиях» и есть необходимость «их выпуска в естественную среду обитания после предварительной адаптации».

О том, что в бухте Средняя более сотни белух и косаток содержатся в маленьких открытых вольерах, в ноябре 2018 года сообщило местное издание PrimaMedia. Greenpeace заявлял, что морским животным угрожает смертельная опасность и что их могут вывезти в Китай. Следователи сообщали, что в вольерах содержали 90 белух, однако их осталось 87; природоохранная прокуратура заявляла, что три белухи сбежали через отверстия в ограждении. Также экологи сообщали, что в бухте находились 11 косаток, однако осталось только 10; пропажу одной природоохранная прокуратура подтвердила, не указав причины, почему это произошло.

СКР возбудил два уголовных дела: по ч. 3 ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) и по ст. 245 (жестокое обращение с животными) УК. На белух и косаток наложен арест.

22 февраля президент Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу «определить дальнейшую судьбу китообразных», содержащихся в бухте. Ведомства должны до 1 марта представить ему доклад. Голливудский актёр Леонардо ди Каприо призвал подписать петицию с требованием освободить морских животных.