Cоздатели «китовой тюрьмы» в Приморье получат от государства 360 млн рублей

Компании, незаконно ловившие косаток и белух, получили государственный контракт на транспортировку животных на волю, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок.

Всего в контракте четыре компании: «Океанариум ДВ», «Белый кит», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий». Согласно их соглашению с государственным Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на перевозку двух косаток и шести белух будет потрачено 38,3 млн рублей.

По условиям контракта животных должны выпустить на волю недалеко от мыса Перовский в Хабаровском крае.

«24 июня животных повезут из Хабаровска в посёлок Иннокентьевка по Амуру на судне, после чего перегрузят на автотранспорт, который затем доставит их к месту выпуска», — рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Суммарно контракт на транспортировку всех находящихся в тюрьме животных, а это 10 косаток и 87 белух, принесёт компаниям доход более 360 млн рублей.

По словам Дмитрия, некоторые животные могут погибнуть при перевозке из-за плохого качества дорог.

При этом представители Тихоокеанского флота предлагали транспортировать косаток и белух морем. Но заключить контракты у них не вышло: во ВНИРО посчитали, что такая перевозка может навредить млекопитающим. Однако Лисицын утверждает, что получившие контракты компании после отлова животных перевозили их в «китовую тюрьму» именно по морю.

Напомним, ранее все четыре фирмы были оштрафованы владивостокским судом в общей сложности на 150 млн рублей за нарушение правил рыболовства.

Животных начали вывозить 20 июня во время прямой линии с Владимиром Путиным. Они находились в «китовой тюрьме» с осени 2018 года.