В Приморье суд оштрафовал на 37 млн рублей третью компанию за отлов косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока признал компанию ООО «Сочинский дельфинарий», которая занималась отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства и оштрафовал на 37,6 миллиона рублей, пишет ТАСС.

Ранее, 14 июня, суд по делу о «китовой тюрьме» оштрафовал компанию «Океанариум ДВ» на 56,4 миллиона рублей, до этого на 28 миллионов рублей также оштрафовали ООО «Белый кит».

Всего по делу проходят четыре компании. Дело последней компании «Афалина» суд также рассмотрит в июне.

В ноябре 2018 года «Гринпис» сообщил, что в «китовой тюрьме» в бухте Средней в Приморье незаконно содержатся занесённые в Красную книгу косатки и белухи. После этого на компании, занимавшиеся отловом животных, завели уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними. В бухте Средняя находятся десять косаток и 87 белух. Южно-Сахалинский городской суд, рассмотрев иск зоозащитников, согласился, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у частных компаний нельзя.