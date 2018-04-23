Бывший коллектив «Реального Тагила» пожаловался в прокуратуру из-за миллионного долга по зарплате. В скандале замешан экс-депутат гордумы, полпредство и УВЗ

Бывший коллектив «Реального Тагила» подал заявление в прокуратуру Дзержинского района из-за задолженности по зарплате в размере более миллиона рублей. С 2016 года съёмочная группа занималась трансляцией домашних хоккейных матчей ХК «Спутник» и «Юниор-Спутник» (генеральный спонсор — УВЗ, входящий в «Ростех»). Изначально деньги за выход спортивных передач выплачивались телевизионщикам вовремя и в полном объёме, но уже к концу года команду «начали кормить одними обещаниями и отговорками».

Руководитель съёмочной группы Константин Шульц рассказал АН «Между строк», что трансляции производились по заказу ООО «Агентство содействия перспективным проектам» (АСПП), которое, в свою очередь, заключало договоры с ХК «Спутник». Деньги, которые клуб перечислял АСПП, должны были выплачиваться телевизионной команде. Переговоры с Шульцем от имени агентства вёл бывший депутат Нижнетагильской гордумы и экс-руководитель «Реального Тагила» Андрей Муринович. Сейчас Муринович является редактором полпредского телеканала «УрФО-24».

«В августе 2016 года Константин Шульц по устной договорённости с Муриновичем принял на себя обязанности режиссёра трансляций. Шульц сформировал телевизионную бригаду из девяти человек. Муринович пообещал Шульцу трудоустройство членов бригады в АСПП», — говорится в заявлении в прокуратуру.

В сентябре и октябре 2016 года команда Шульца провела 17 трансляций хоккейных матчей, за которые АСПП заплатило ей полмиллиона рублей. После этого съёмочная бригада организовала ещё 42 трансляции, однако деньги за них в полном объёме так и не получила. Трудоустроены телевизионщики не были. В то же время директор «Агентства содействия перспективным проектам» Андрей Михалёв получил от «Спутника» благодарность за профессионально организованные трансляции домашних матчей.

Общая задолженность перед телевизионщиками с ноября 2016 года по март 2017 года составила более 1,3 миллиона рублей. Константину Шульцу компания должна 473 тысячи рублей, Алексею Каташёву (инженеру трансляций) — 430 тысяч рублей, Станиславу Андрианову (выпускающему редактору) — 148 тысяч рублей, у остальных задолженность не превышает 100 тысяч рублей.

«В АСПП говорили, что задолженность возникла из-за того, что УВЗ сейчас испытывает финансовые трудности. Якобы завод не перечислил денежные средства “Спутнику”, а тот — агентству. Позже АСПП подало в Арбитражный суд на “Спутник” и выиграло дело. Суд взыскал в пользу агентства задолженность в размере 5,9 миллиона рублей по выполненным работам. 28 марта общество получило на руки исполнительный лист, но денег нам так и не выплатили. Директор агентства Андрей Михалёв (мне он запомнился как водитель Муриновича) заявил, что ничего не собирается нам выплачивать. Поэтому мы и решили, наконец, обратиться в прокуратуру», — рассказал АН «Между строк» Шульц.

К заявлению в прокуратуру Шульц приложил решение Арбитражного суда, справку о трансляциях, банковские ордера и расчёт задолженности по заработной плате по каждому заявителю.

По словам Шульца, перед тем как обратиться в надзорное ведомство, он вновь попросил Муриновича погасить все долги за трансляцию хоккейных матчей. Также он потребовал заплатить ему и коллеге Диане Буториной за работу на телеканале «УрФО-24» в марте. Шульц сообщил, что не предоставит полный доступ к каналу на YouTube, где сейчас выкладываются ролики «УрФО-24», пока ему не вернут все денежные средства. В тот же день у руководителя телевизионной бригады украли телефон.

«Я сначала подумал, что потерял его, выронил, но потом понял: это не случайность. Когда я дома сразу сел за компьютер, чтобы поменять везде пароли, то заметил активность по смене пароля от канала “УрФО-24” на YouTube. Вечером на телефон моей жены позвонил один из сотрудников телевизионной бригады (он сейчас работает у Муриновича вместо меня) и сообщил, что мой телефон находится у водителя маршрутки, в которой я ехал», — рассказал Шульц.

Получить оперативный комментарий Андрея Муриновича не удалось.

Андрей Муринович являлся продюсером телеканала «Реальный Тагил», передачи которого выходили на ТНТ с 2014 по 2016 год. В 2017 году вечернюю программу заменило утреннее шоу на муниципальном «Тагил-ТВ», но оно просуществовало не более года. В середине октября 2016 года Муринович возглавил телевизионную компанию «Ермак», сменив на посту Татьяну Николаеву. Он провёл оценку финансового состояния медиаресурса для некоего инвестора и сделал вывод, что покупать канал невыгодно. После этого «Ермак» приостановил работу. Вместо него деятельность уральского полпредства сейчас освещает «УрФО-24».

Напомним, в начале апреля правление ХК «Спутник» приняло решение, что из-за финансовых проблем в следующем сезоне команда будет выступать в первенстве Высшей хоккейной лиги — третьей по силе лиге в системе российского хоккея (после КХЛ и ВХЛ). Сезон 2017/18 тагильская команда под руководством Сергея Лопушанского закончила на предпоследнем 26-м месте, одержав лишь 12 побед в 52 матчах. Это худший результат клуба за всё время существования Высшей хоккейной лиги. Фанаты нижнетагильского ХК «Спутник» попросили президента Владимира Путина и главу региона Евгения Куйвашева вмешаться в судьбу их любимого клуба. В открытом письме, адресованном в том числе полпреду президента в УрФО Игорю Холманских и гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову, болельщики попросили сохранить команду в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

ООО «Агентство содействия перспективным проектам» было зарегистрировано в декабре 2013 года для осуществления деятельности в области телевизионного и радиовещания, издания газет, рекламной деятельности. Его учредителями выступили Андрей Михалёв (он же директор компании) и Максим Новосёлов. Уставный капитал составил 10 тысяч рублей. В СБИС отмечается, что компания финансово устойчива, обязательства в балансе составляют незначительную долю. С АСПП аффилированы ЗАО ННК «Юнефть» и предприятие по торговле нефтепродуктами «Ойте», в списках учредителей которых значится экс-депутат Муринович.