«Есть потребность в консолидации политической элиты Урала». Полпредский телеканал «Ермак» возобновил работу под новым именем

Уральская окружная телекомпания «Ермак» возобновила вещание, но уже под новым именем – «УрФО 24». С 13 марта выпуски новостей, подготовленные ещё не до конца сформированной творческой командой, начали выходить в разных гордах в качестве врезок на разных каналах, в Нижнем Тагиле – на федеральном канале ТНТ. Сейчас идёт подбор кадров на новый медиаресурс. Ведущей программы «День УрФО» стала тагильчанка Мария Мараева, работавшая ранее на телеканале «Реальный Тагил», который, так же как и «Ермак», был закрыт депутатом и медиаменеджером Андреем Муриновичем.

«Весна, любимая работа, делюсь позитивом со всеми вами, друзья!!) И да. Не теряйте теперь, любимые зрители, смотрите наш ОКРУЖНОЙ телеканал) УрФО 24, лицом которого я являюсь. Растём. Приятно развиваться для зрителей, которые в тебя верят) Спасибо за любовь поклонникам – это вдохновляет) Спасибо за высказывания хейтерам – это помогает оставаться в тонусе», – написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Мария Мараева (пункт. и орф. сохранены).

«Ермак» приостановил работу 10 февраля. В региональное управление Роскомнадзора было направлено уведомление о прекращении регистрации полпредского СМИ в связи с тем, что учредитель больше не вкладывает средства в развитие канала, а потенциальный инвестор отказался его покупать. Тагильский депутат Андрей Муринович, который был назначен руководителем медиаресурса в октябре 2016 года, провёл оценку его финансового состояния для инвестора (имя не раскрывается), планировавшего выкупить долю бывшего президента «Ермака» Татьяны Николаевой (62%) и вложить средства в развитие компании, чтобы создать альтернативу «Областному телевидению». По итогам выявления рисков сделки был сделан вывод, что покупать канал невыгодно.

16 февраля полпред президента в УрФО Игорь Холманских в ходе своей пресс-конференции пообещал журналистам перезапустить телеканал «Ермак».

«Телеканал, появление которого анонсировал полпред, выйдет в эфир месяца через два, не раньше, – сообщил АН "Между строк" Андрей Муринович. – Он будет называться "УрФО 24". Сейчас ещё идут организационные мероприятия, штата никакого нет, мы обкатываем технологию, делаем промо телеканала, восстанавливаем связи и прочее. Смотрим, как собирается программа нашими корпунктами в регионах УрФО, по времени и качеству. Собираем программу и даём регионам, чтобы они могли её у себя размещать. Но это ещё не готовый продукт, а черновик».

Проправительственный канал свердловских властей может стать эффективным инструментом выстраивания политической вертикали накануне выборов губернатора, которые пройдут осенью этого года.

«У нас политика одна – есть президент, и мы его поддерживаем, всё остальное для нас вторично. Сейчас есть потребность в консолидации политической элиты Урала и есть, что называется, некое недопонимание элитами друг друга. И в этом случае запуск такого телеканала станет одним из способов их объединения. И, конечно, "УрФО 24" будет интересен тому человеку, который собирается быть губернатором»,– добавил политик.

Напомним, телевизионная компания «Ермак» начала освещать деятельность полпредства и события, происходящие в регионах УрФО, в 2002 году. Идея её создания принадлежала полпреду президента РФ в Уральском федеральном округе Петру Латышеву. Депутат Нижнетагильской гордумы Андрей Муринович возглавил «Ермак» в середине октября 2016 года, сменив на посту Татьяну Николаеву. При этом компания Николаевой ООО «Агентство УрФО – Информ» осталась соучредителем «Ермака» с долей 62% (она по-прежнему возглавляет близкое к полпредству информагентство «Накануне.ру»). Депутат планировал увеличить штат компании «хотя бы на шесть-семь человек, открыть пару корреспондентских пунктов в самых отдалённых регионах, нанять программного директора». В конце 2016 года журналисты медиаресурса пожаловались на задержки по зарплате, чем заинтересовалась прокуратура. После этого Муринович заявил, что «Ермаку» «собственные сюжеты не нужны», потому что «сформировалась такая структура, которая не требует журналистов вообще», и анонсировал увольнение ряда сотрудников медиаресурса. При этом Муринович отрицал закрытие телеканала.

Агентство новостей «Между строк»