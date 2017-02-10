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13 Фев 2017 16:19 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Бывший коллектив «Реального Тагила» показал новый телевизионный продукт

Сегодня утром на муниципальном «Тагил-ТВ» вышел в эфир первый выпуск утреннего шоу «Ранний фреш». Развлекательная программа создана творческим коллективом телеканала «Реальный Тагил» (РТ), программы которого транслировались на ТНТ с февраля 2014 по декабрь 2016 года. После закрытия канала весь творческий коллектив РТ был трудоустроен на «Тагил-ТВ». Зарплата, по словам бывших сотрудников РТ, осталась на прежнем уровне, при этом объём работы значительно вырос, так как эфирное время увеличилось в два раза – до часа.

Планировалось, что первый выпуск «Раннего фреша» выйдет в начале февраля, но из-за недостатка финансирования и ряда организационных моментов запуск телевизионного проекта пришлось отложить. По словам автора шоу, бывшего редактора РТ Виктора Зайцева, то, что получилось, – это «максимальный результат для пилотного шоу при тех ресурсах, которыми располагал творческий коллектив».

«Над созданием проекта работало всего девять человек, не считая ведущих. Кроме того, мы долго ждали финансирования на оформление студии для “Раннего фреша”. Когда получили деньги, художники покрасили нам её практически за два дня. Это самая дешёвая студия утреннего шоу в Тагиле, но дешёвая не значит плохая, – отмечает Виктор Зайцев. – Сейчас многие моменты ещё требуют доработки. Хочется больше динамики, а также добавить некоторые информативные вещи типа афиши. Сегодня у нас были ведущими Мария Мараева и Ирина Самченко, дальше в эфир будут выходить новые ведущие, по паре в день до конца рабочей недели. Вообще, каждая пара сможет выйти в эфир три раза, после этого из восьми девушек, участвующих в кастинге, мы оставим тех, кто больше понравится телезрителям. Естественно, к ведущим могут возникнуть определённые вопросы, но нужно понимать, что у них ещё нет эфирного опыта».

Гостями ведущих в первом выпуске стали руководитель аппарата администрации Андрей Ленда и шоумен Михаил Виноградов, рассказывали о дружбе и совместном путешествии в Италию. В разговоры в студии «врезаются» автомобильное ток-шоу «Везём по уму», проект «Меняю школу», кулинарное шоу «Вкусный подъём» с шеф-поваром ресторана гостиницы «Park Inn», «Фреш-опрос».

«Здесь нет никакой политики и аналитики – формат развлекательный, но стиль ведущих, конечно, меняется. Секси-шмекси не будет, это точно, – говорит журналист проекта “Ранний фреш” Мария Чистякова. – Есть у нас рубрика “Рэп-зарядка на выезде”, детская рубрика. Работы много, но мне нравится. Думаю, что проект будет интересен многим тагильчанам – и родителям, и детям».

Планируется, что «Ранний фреш» будет выходить на «Тагил-ТВ» ежедневно в 6.00 и в 7.30 по местному времени.  

Напомним, в конце декабря 2016 года в эфир вышел последний 30-минутный выпуск «Реального Тагила», который транслировался на ТНТ с 2014 года. Куратор проекта, депутат местной гордумы Андрей Муринович, принял решение не продлевать партнёрские отношения с «ТНТ-Ермаком» и телеканалом «Крик». Вместо этого вечернюю программу на популярном федеральном телеканале было решено заменить утренним шоу на «Тагил-ТВ».

После закрытия РТ Андрей Муринович инициировал закрытие полпредского телеканала «Ермак», президентом которого он был избран в середине октября 2016 года, сменив на посту Татьяну Николаеву. Выяснилось, что политик изначально был назначен руководителем канала для проведения оценки его финансового состояния для некоего инвестора (имя не раскрывается). Планировалось, что инвестор выкупит долю бывшего президента «Ермака» Татьяны Николаевой (62%) и вложит средства в развитие компании, чтобы создать альтернативу «Областному телевидению» – проправительственный канал свердловских властей. Однако по итогам оценки канала был сделан вывод, что покупать его невыгодно.

Агентство новостей «Между строк»

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