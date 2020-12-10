Буддисты из общины на горе Качканар озвучили новые требования для окончания конфликта с ЕВРАЗом

Буддисты из Качканара, которые, несмотря на все договорённости, отказываются покидать комплекс «Шедруб Линг», написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, со ссылкой на документ пишет 66.ru.
В письме члены общины просят главу региона вмешаться и разрешить их многолетний конфликт с холдингом ЕВРАЗ. В письме верующие выставляют три главных требования: обеспечить буддистам дежурство в «Шедруб Линге», разрешить пускать на гору туристов не только в выходные, но и в общепраздничные дни, которые могут выпадать на будни, а также закрепить за комплексом «Шедруб Линг» статус религиозного сооружения.
«Для бесконфликтного соседства "Шедруб Линга" и ЕВРАЗ КГОК нет неразрешимых препятствий. Первая очередь Собственно-Качканарского месторождения находится на безопасном расстоянии, это подтверждает уже произведённый взрыв 26.11.2020. Никаких разрушений на участке религиозного комплекса не зафиксировано. В отдалённом будущем, когда карьер приблизится на опасные 500 метров, дежурные из участников общины будут в соответствии с графиком работ отходить на безопасное расстояние на время взрывов», — говорится в письме.
Об открытом документе стало известно сегодня, но сам он датирован 3 декабря 2020 года и был отправлен ещё до последней встречи с вице-губернатором Сергеем Бидонько. Бидонько, курирующий ситуацию с переселением монастыря, заявил, что пока не знает про это письмо, но уверен, что требования членов общины выполнены не будут.
«Это невозможно! Как можно им разрешить то, что запрещено законодательно?» — пояснил он.
- Конфликт из-за земель на горе Качканар длится несколько лет. Судом было признано, что монастырь построен на федеральной земле в 1995 году незаконно. Участок находится в разработке месторождения титаномагнетитовых руд, лицензия на которое принадлежит АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат».
- В октябре 2019 года после долгих переговоров стороны заключили соглашение: буддисты должны были покинуть монастырь до 1 ноября 2020 года, администрация Нижнетуринского городского округа обязалась предоставить земельный участок в поселке Косья, ЕВРАЗ — выделить 26 млн рублей на строительство нового здания. Обещанный земельный участок был предоставлен в сентябре 2020 года, из-за этого начать строительство нового здания не успели. Все работы перенесены на весну 2021 года, пока общине некуда выезжать.
- По словам представителей ЕВРАЗА, они и правительство Свердловской области со своей стороны выполнили все условия соглашения, община давно могла выехать из монастыря, поскольку выделенный земельный участок предназначен исключительно для строительства храма, а о возведении жилых построек речи не шло.
- Запасы железных титаномагнетитовых руд на горе Качканар составляют порядка 6,87 млрд тонн. Их хватит более чем на 100 лет. А значит, Собственно-Качканарское месторождение способно обеспечить на этот период стабильную работу ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК, а также социально-экономическое развитие территории.
- В конце ноября на сайте Сhange.org появилась петиция «Остановите катастрофу! Спасите Качканар!». Её авторы призывают губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вмешаться в ситуацию с выселением буддисткой общины «Шедруб Линг» с горы Качканар. Затягивание этого процесса может отразиться на разработке Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) и благополучии всего города, говорится в документе.