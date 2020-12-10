Буддисты из общины на горе Качканар озвучили новые требования для окончания конфликта с ЕВРАЗом

Буддисты из Качканара, которые, несмотря на все договорённости, отказываются покидать комплекс «Шедруб Линг», написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, со ссылкой на документ пишет 66.ru.

В письме члены общины просят главу региона вмешаться и разрешить их многолетний конфликт с холдингом ЕВРАЗ. В письме верующие выставляют три главных требования: обеспечить буддистам дежурство в «Шедруб Линге», разрешить пускать на гору туристов не только в выходные, но и в общепраздничные дни, которые могут выпадать на будни, а также закрепить за комплексом «Шедруб Линг» статус религиозного сооружения.

«Для бесконфликтного соседства "Шедруб Линга" и ЕВРАЗ КГОК нет неразрешимых препятствий. Первая очередь Собственно-Качканарского месторождения находится на безопасном расстоянии, это подтверждает уже произведённый взрыв 26.11.2020. Никаких разрушений на участке религиозного комплекса не зафиксировано. В отдалённом будущем, когда карьер приблизится на опасные 500 метров, дежурные из участников общины будут в соответствии с графиком работ отходить на безопасное расстояние на время взрывов», — говорится в письме.

Об открытом документе стало известно сегодня, но сам он датирован 3 декабря 2020 года и был отправлен ещё до последней встречи с вице-губернатором Сергеем Бидонько. Бидонько, курирующий ситуацию с переселением монастыря, заявил, что пока не знает про это письмо, но уверен, что требования членов общины выполнены не будут.

«Это невозможно! Как можно им разрешить то, что запрещено законодательно?» — пояснил он.