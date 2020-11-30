«Тысячи людей останутся без средств к существованию». Жители Качканара написали петицию на имя губернатора Куйвашева с требованием не допустить гибели города и банкротства трёх российских предприятий

На сайте Сhange.org появилась петиция «Остановите катастрофу! Спасите Качканар!». Её авторы призывают губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вмешаться в ситуацию с выселением буддисткой общины «Шедруб Линг» с горы Качканар. Затягивание этого процесса может отразиться на разработке Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) и благополучии всего города, говорится в документе.

«Мы, жители города Качканар, жители Свердловской области, жители Российской Федерации, требуем остановить надвигающуюся катастрофу! Если срочно не пресечь незаконный захват буддистской общиной федеральной земли на горе Качканар, где началась разработка Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) железной руды, то целый город лишится своего будущего, тысячи людей останутся без средств к существованию, а работа нескольких градообразующих предприятий Качканара, Нижнего Тагила, Новокузнецка может быть парализована. Это вопрос экономической безопасности не только Уральского федерального округа!» — пишут авторы петиции.

Люди опасаются, что из-за нежелания буддистской общины покинуть место поселения городу может грозить социальная катастрофа. По их мнению, уменьшение объёмов добычи руды в существующих карьерах повлечёт за собой сокращения на Качканарском горнообогатительном комбинате (КГОК), а НТМК и Новокузнецкий ЗСМК могут лишиться ресурсной базы.

Напомним, конфликт из-за земель на горе Качканар длится уже несколько лет. Гора находится в аренде у компании ЕВРАЗ, которая этой осенью начала разработку Собственно-Качканарского рудного месторождения, запасов которого хватит на ближайшие 100 лет. Поселение общины «Шедруб Линг» находится в зоне взрывных работ, и по решению нескольких судебных инстанций она должна покинуть это место. После долгих переговоров с областными властями и компанией ЕВРАЗ члены общины согласились переехать в посёлок Косья в Нижнетуринском городском округе. В октябре был согласован график посещения культовых сооружений туристами — с пятницы по воскресенье и только по предварительной заявке. В остальные дни посещение горы Качканар запрещено в целях безопасности самих туристов.

В середине ноября стало известно, что буддисты отказались выполнять соглашение, заключённое с правительством Свердловской области и компанией ЕВРАЗ, согласно которому они обязались до 1 ноября 2020 года полностью освободить земельный участок на горе.

На момент публикации материала петицию подписали более 1200 человек.