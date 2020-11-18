Буддисты с горы Качканар заявили о расторжении соглашения с правительством Свердловской области и ЕВРАЗом

Буддистская община «Шедруб Линг» заявила, что считает недействительным и отказывается выполнять соглашение, заключённое с правительством Свердловской области и компанией ЕВРАЗ. Об этом сообщается в паблике общины во «ВКонтакте». Напомним, что по условиям соглашения буддисты обязались до 01.11.2020 полностью освободить земельный участок на горе Качканар, а также подписали дополнительное соглашение, которое регламентирует посещение буддистами горы Качканар.

12 октября этого года религиозная община подписала с ЕВРАЗом соглашение, которое предполагает, что буддисты будут посещать гору в 2020 году лишь по выходным, а в 2021-м — и в праздники, поскольку в будние дни там идёт разработка месторождения. Однако монахи не покинули гору, хотя должны были это сделать до 1 ноября 2020 года.

Буддисты пояснили, что представители компании, администрации губернатора Свердловской области и Качканара «не желают слышать их позицию».

Буддисты боятся, что через 3 года культурные объекты могут снести. Также они жалуются на работников охраны, которые, по словам буддистов, называют их «сектантами» и не выполняют «приём-передачу» объектов.

«К настоящему моменту община решила вести дальнейшее общение с ЕВРАЗом и аппаратом вице-губернатора в форме открытой переписки, что поможет исключить устные обещания и угрозы из диалога. Мы продолжим искать способы сохранения религиозных объектов “Шедруб Линга” и будем дальше вести свою уставную деятельность в посёлке Косья», — сообщает буддийская община.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа, компания полностью выполнила все взятые на себя обязательства по соглашению с правительством области и буддистами. Информация о том, что ЕВРАЗ принял решение расторгнуть соглашение, не соответствует действительности.

По информации АН «Между строк», накануне состоялось совещание под председательством вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, на котором присутствовали мэры Качканара и Нижней Туры, представители ЕВРАЗа, а также Михаил Санников и Семён Загородний от буддистов.

Обсуждалось выполнение соглашения. Все договорённости перед общиной со стороны ЕВРАЗа и муниципалитетов выполняются, но буддисты ссылаются на то, что не была обустроена дорога к храму и не вовремя были оформлены документы на земельный участок в Косье.

«Из-за пандемии оформление документов действительно затянулось и землю госорганы выделили в сентябре вместо мая, — говорит собеседник редакции. —Однако сами буддисты затянули срок подачи заявления на выделение земли, кроме того, земля выделялась не для проживания, а для строительства храма, жилые дома для проживания в Косье у общины уже имеются. Ничего не мешало и не мешает сейчас общине съехать с горы. При этом ЕВРАЗ неоднократно заявлял о готовности взять под охрану всё имущество буддистов под опись. Пост охраны уже стоит в 200 метрах от построек».

По итогам встречи вице-губернатор напомнил главе общины, что если буддисты не переедут самостоятельно, то решением вопроса займутся судебные приставы-исполнители.