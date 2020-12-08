«Ведут себя не по-партнёрски». Вице-губернатор Свердловской области Бидонько лично поднялся на гору Качканар, но не убедил буддистов уйти 

Областные власти отправили вице-губернатора Сергея Бидонько в Качканар для решения конфликта с буддистами, которые отказываются покинуть гору, где началась разработка месторождения титаномагнетитовых руд. Чиновник посетил Нижнетуринский и Качканарский городские округа с рабочим визитом 7 декабря, сообщает департамент информполитики региона. Он познакомился с ходом работ по освоению Собственно-Качканарского месторождения предприятием ЕВРАЗ КГОК, а также встретился с жителями Качканара и представителями буддистской общины «Шедруб Линг».

«Мне хотелось понять и почувствовать настроение внутри Качканара, — сказал Сергей Бидонько. — Потому что люди не должны оставаться в стороне: это их город, их предприятие. И для нас очень важно было рассказать и объяснить: в этой ситуации мы сделали даже больше, чем от нас требовалось, для её решения. Мы приложили все усилия к тому, чтобы сделать максимально комфортным сосуществование всех сторон. Я считаю, эта формула абсолютно чётко найдена, никаких проблем нет. Всех всё устраивает, всё подписано, и необходимо только выполнять. Мы очень надеемся на то, что здравый смысл возобладает».

Ещё до начала разработки месторождения руд между облправительством, ЕВРАЗом и буддистами было подписано специальное соглашение. Согласно ему, члены общины должны были освободить занимаемую ими территорию на горе Качканар в зоне взрывных работ к 1 ноября 2020 года. Для переезда им выделили землю, привели в порядок дорогу, кроме того, выделили 26 млн рублей в качестве благотворительной помощи. Несмотря на это, буддисты до сих пор не покинули опасную территорию.

«У нас ведь перед законом все равны. Община проиграла все суды, им предписано уйти с территории. Почему они выдвигают ещё и ещё условия? До каких пор это будет продолжаться?» — возмущался на встрече депутат местной думы Владимир Георгиев.

Вице-губернатор в ходе рабочего визита пообщался и с самим главой общины Михаилом Санниковым. Тот в свою очередь попросил организовать ему в ближайшие дни встречу с представителями ЕВРАЗа. Он хочет, чтобы в храме находились люди даже в те дни, когда будут проводиться взрывные работы. Но это невозможно, так как противоречит требованиям безопасности.

«Пока должен признать, что буддисты ведут себя не по-партнёрски. Подписали соглашение, согласились с условиями, а сейчас выдвигают новые требования. Но я хочу напомнить, что каждый пункт в договоре был выверен. Люди получили деньги, дорога построена. Мы считаем, что общине созданы комфортные условия для переезда и существования. Для нас будет однозначным приоритетом развитие предприятия, а соответственно, развитие всего города», — отметил Сергей Бидонько.

Диалог с членами буддийской общины в ближайшее время будет продолжен.

Отметим, в «Шедруб Линге» побывала также руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева. Она считает, что ЕВРАЗ сделал со своей стороны всё возможное для того, чтобы урегулировать возникший когда-то конфликт.

«Со стороны руководства региона и предприятия ЕВРАЗ сделано много шагов к решению вопроса, — отметила Жанна Рябцева. — И кажется, даже финальная точка в спорах была поставлена. Ещё пару месяцев назад участники соглашения поставили подписи под договором, статьи которого учитывали интересы обеих сторон. Однако, как выяснилось сегодня, условия документа соблюдаются лишь частично, причём игнорируют ряд требований именно члены буддийской общины. Несоблюдение договорённостей, а именно присутствие людей на территории, где ведутся работы, напрямую подвергает угрозе состояние их здоровья, а может быть, и жизнь».