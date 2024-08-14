Блогеры из Нижнего Тагила рассказали, как на них отразилось замедление YouTube

По всей России пользователи видеохостинга YouTube с начала августа жалуются на сбои в работе сервиса. Люди говорят, что у них не грузятся ролики и даже не открывается главная страница. В конце июля в Госдуме заявили о снижении скорости загрузки, но наши читатели заметили, что у некоторых интернет-провайдеров изменений в работе платформы нет. Мы пообщались с популярными блогерами из Нижнего Тагила и узнали, как на них отразилось замедление YouTube и что они думают по поводу сложившейся ситуации.

Никита Кравченко из Нижнего Тагила около четырёх лет выкладывает на канале видеорецепты под творческим псевдонимом Крава Накормит. Его аудитория на платформе YouTube достигает почти 600 тысяч подписчиков.

«Я пока что не заметил замедлений, но просмотры на канале немного упали. Моя основная площадка — это Instagram*, заказы на рекламу чаще принимаю там. Также просмотры набираю и в TikTok, я там тоже выкладываю видео. Если с YouTube будут проблемы, то буду прокачивать социальную сеть “ВКонтакте”. Создам там сообщество», — говорит молодой человек.

Самый известный пожарный Нижнего Тагила Александр Серов работает на Вагонке в пожарно-спасательной части № 30. Около трёх лет мужчина снимает ролики о буднях пожарного и делится ими на YouTube-канале «Пожарный порох» (16+). Сейчас на его канале около 32 тысяч подписчиков.

«Конечно, замедление YouTube подействует, россияне всё реже будут пользоваться этой платформой как основной. Видите, я в первую очередь профессиональный пожарный, а не блогер. Я никогда не зарабатывал на блогерской деятельности, то есть все мои труды в плане монтажа видео с пожаров направлены не на коммерцию, а в первую очередь для своего архива: детям, внукам будущим. Цель публикаций и медийности — популяризация профессии и предотвращение пожаров. Так что в первую очередь я тушила. Во вторую — “пожарный порох”. Насчёт YouTube, обидно, досадно, да ладно. Я пока что не разбирался в тонкостях “VK Видео”, но это основное направление мысли. Буду больше выкладывать на своей личной странице, и, вероятно, видео с пожаров будут там», — рассказывает Александр Серов.

Профессиональный гримёр Дарья Леона выкладывает на своём канале короткие ролики с перевоплощениями. На YouTube-канал тагильчанки подписано 230 тысяч человек. Летом 2023 года креативные видео девушки показали на телеканале 2х2.

«С начала санкций начались проблемы с монетизацией, YouTube полностью отключил монетизацию для русских блогеров, мы стали получать за ролики 0 рублей. Зарабатывать можно было только на рекламе, проблемы с Google Adsense. Мне даже до сих пор не прислали серебряную кнопку YouTube из-за санкций. Но сейчас с замедлением видеохостинга и с рекламой стала происходить беда, рекламодатели уже не так активно хотят покупать рекламу у ютуберов, видео из-за замедления набирают на порядок меньше просмотров, всё больше пользователей уходят в другие социальные сети. Видео грузятся в худшем качестве и намного дольше. Я снимаю видео в 4k. Из-за замедления у меня сорвалась реклама с достаточно крупными брендами, мы не знаем, что будет дальше. Конечно, в наших реалиях придётся осваивать новые площадки: “ВКонтакте”, YAPPY, “Яндекс Дзен”, но нужно будет начинать с самого начала, набирать аудиторию. Это достаточно тяжёлый путь — начинать всё с нуля», — считает Дарья Леона.

Блогер из Красноуральска Антон Некрасов на YouTube делится видеорецептами. На его канале 126 тысяч подписчиков.

«Я все свои видео выкладываю всегда с телефона, замедления пока никакого не заметил, просмотры и аудитория пока без изменений. На других площадках я уже есть давно. Мне кажется, если не будет Instagram* и YouTube, то для меня как альтернатива на первом месте Telegram, затем “VK Видео” и уже после “Яндекс Дзен”», — говорит Антон Некрасов.

Тагильчанин Александр Банных известен многим болельщикам ХК «Спутник» со стажем как маскот команды «Бобёр». Сейчас парень работает в такси и параллельно развивает два YouTube-канала. Один посвящён компьютерной игре NHL, а другой («Медвежья жизнь») (18+) — работе в такси и личной жизни.

«Сейчас это ещё не так заметно, видео и Shorts набирают свои просмотры, может не сразу, но постепенно. Уходить полностью с YouTube не собираюсь, так как на этой платформе уже более 10 лет, а другие платформы, такие как “ВКонтакте”, Twitch, развиваю параллельно», — говорит Александр Банных.

У кинообзорщика из Нижнего тагила Стаса Соболева на YouTube-канале UglyJoke (18+) 141 тысяча подписчиков.

«О нынешних проблемах Google заявлял ещё в прошлом году и даже предлагал пути решения. Будут ли приняты эти меры или отечественные провайдеры справятся сами — пока вопрос открытый. Смотреть YouTube дома на ПК и через мобильную связь — это разные вещи, поскольку и способ передачи данных разный, поэтому и наблюдается разница в скорости загрузки. Часть аудитории переходит на другие платформы, но это временно. Как только YouTube заработает в прежнем режиме, все вернутся на него. Замедление на мою статистику YouTube не повлияло никак, люди продолжают пользоваться сервисом в том же объёме. Слухи о блокировке появляются постоянно и по большей части основаны на словах людей, которые к этому вопросу прямого отношения не имеют, а лишь высказывают свои пожелания ради красного словца. Запрещённый на территории РФ Instagram* заблокировали одномоментно, и если с YouTube так не делают, то, скорее всего, задачи его заблокировать не стоит», — считает Стас Соболев.

* Принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.