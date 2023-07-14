Креативные короткие видео театрального гримёра из Нижнего Тагила показали на телеканале 2х2 

Гримёра Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Дарью Леону, которая ведёт свой YouTube-канал, пригласили в Москву на съёмку шоу «Короли контента» (16+) на телеканале 2х2. Изначально короткие ролики с перевоплощениями девушки на YouTube понравились разработчикам социальной сети Yappy компании «Газпром-медиа». После этого на платформе социальной сети проходил конкурс креативных видео от телеканала 2х2, тогда девушку заметили и на канале. Из 3 000 присланных на конкурс видеоработ выбрали 20 лучших, в их числе два ролика Дарьи.

«Началось всё с того, что меня заметила социальная сеть Газпрома Yappy, они сделали меня своим блогером, прислали мерч компании, добавили в чаты разработчиков социальной сети, проводили со мной созвоны и в итоге выбрали мои видео для рекламы своей социальной сети на Арбате и баннерах в торговых центрах Москвы», — рассказывает Дарья Леона.

«Самое интересное, что в конкурсе телеканала 2х2 я победила сразу с двумя роликами и в один из выпусков шоу взяли оба моих видео. После чего меня пригласили в “Останкино” попробовать свои силы на роль ведущей программы. Это был невероятный опыт, и я, не раздумывая, полетела в Москву. Мне очень понравился профессиональный подход команды 2х2. К съёмкам меня подготовили гримёры и стилисты. В зелёной студии перед множеством камер я читала текст, который всплывал на суфлёре», — делится девушка.

Выпуск с короткими роликами Дарьи вышел в эфир 12 июля. Во время участия в съёмках тагильский гримёр познакомилась с популярными блогерами, у некоторых, по словам девушки, около 10 миллионов подписчиков. Вместе с Дарьей на съёмочной площадке были такие блогеры, как Сергей Хасл, Милена Чижова, Алиса Эйфман, Алексей Чулюков.

«Наконец-то я смогла пообщаться с коллегами по цеху, обсудить многие вопросы, связанные с контентом и блогингом. Как оказалось, некоторые блогеры уже знают меня, видели мои ролики на YouTube и хвалили за крутой грим и интересный контент», — вспоминает Дарья Леона.

Сейчас все свои силы и время Дарья тратит на YouTube и Yappy. На первой платформе у девушки уже более 66 тысяч подписчиков и ролики набирают миллионы просмотров. У одного из последних — 10 миллионов просмотров.

На своём YouTube-канале помимо коротких роликов Дарья Леона показывает мастер-классы по созданию необычных театральных образов, гриму героев из знаменитых фильмов. Девушка неоднократно участвовала и в профессиональных конкурсах по гриму, в частности в престижном национальном чемпионате в сфере творческих компетенций ArtMasters. Для него девушка полностью создавала на себе грим одноглазого Лиха. Также ещё один запоминающийся образ Дарьи — грим в стиле мультфильма «Коралина в стране кошмаров» (12+), который принёс ей победу в конкурсе грима YouTube-канала Utopia Show.