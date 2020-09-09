Гримёр Молодёжного театра Нижнего Тагила приняла участие в национальном чемпионате творческих профессий

Гримёр Нового Молодёжного театра на Вагонке 22-летняя Дарья Леона приняла участие в престижном национальном чемпионате в сфере творческих компетенций ArtMasters. Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Большого Московского театра, театров имени Вахтангова, Табакова, а в наблюдательном совете состоят гендиректор Первого канала Константин Эрнст, музыкальные продюсеры Игорь Матвиенко и Игорь Крутой.

Для подготовки к конкурсу Дарье пришлось погрузиться в теорию грима, прочесть с десяток профессиональных книг. Первый онлайн-тест по теории девушка сдала на отлично, без единой ошибки. Правда, без трудностей не обошлось. Из-за большого количества участников сайт чемпионата «упал» и тест переносился несколько раз.

Следующим было практическое задание. Дарье Леоне достался грим Лиха одноглазого из сказки Михаила Макиенко, в которой мифологический персонаж трансформируется из страшного чудовища в прекрасную девицу с большим глазом.

«К практической офлайн-части я была совершенно не готова. К тому же на выполнение дали меньше двух дней. Я спешно начала искать нужные материалы — что-то нашла в театре, что-то в киностудии в ГДДЮТ, часть пришлось купить. До 3:00 я лепила силиконовые формы. Утром рано встала, начала делать грим, параллельно записывая процесс на видео. Не успев доделать грим, я поехала в студию на фотосессию. Там соорудила платье из травы, фотограф придумал поставить домик на прожектор, будто из окон светит свет», — рассказывает Дарья.

Все фото конкурсанты чемпионата должны были отправлять жюри без цветокореции и других вмешательств фотошопа. Дарья была уверена в своей работе, но получила заниженные оценки жюри, что не позволило ей пройти в финал чемпионата.

«Я, как только узнала от директора нашего театра про этот конкурс, сразу же захотела подать заявку. Редко выпадает возможность проявить себя непосредственно как гримёр, чаще всего обращаются просто как к визажисту. Я очень рада, что поучаствовала. Я получила огромный багаж знаний, из которых на курсах грима мне и процента не дали. Теперь смело могу преподавать всю историю и теорию грима», — заключает Даша.

Добавим, что гримёр Нового Молодёжного театра ведёт свой YouTube-канал, в котором даёт мастер-классы по созданию необычных театральных образов, гриму героев из знаменитых фильмов. Дарья не в первый раз участвует в профессиональных конкурсах. Так, грим в стиле мультфильма «Коралина в стране кошмаров» принёс ей победу в конкурсе грима YouTube-канала Utopia Show.