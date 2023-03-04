«Мой секрет заключается в искренности». Как простой металлург из маленького города под Нижним Тагилом стал фуд-блогером с 2 миллионами подписчиков 

29-летний Антон Некрасов из Красноуральска вот уже два года делится в своих соцсетях видеорецептами приготовления блюд. Аудитория мужчины в TikTok достигает 2 млн человек, что почти в 100 раз больше количества жителей его родного города. Антон поделился с АН «Между строк» секретами, как набрать и чем зацепить подписчиков. Также специально для наших читателей блогер подготовил рецепт аппетитного салата.

Снимать и выкладывать в TikTok видеоролики Антон начал в 2020 году. Первое его видео с котом по кличке Тайсон за пару дней набрало более миллиона просмотров. Именно бурная реакция зрителей мотивировала мужчину продолжить этим заниматься. Но найти индивидуальный формат, который бы притянул целевую аудиторию, он смог не сразу.

«Я долго не мог найти свой формат, который бы мне подходил. Остановился на юмористических видео и снимал их, наверное, больше полугода. Формат был такой: я сижу за столом с едой и говорю короткие шутки. Подписчиков поначалу было немного, но люди постоянно писали в комментариях, как вкусно выглядит еда на моём столе, и просили дать рецепты. Вот так я нашёл свою нишу и начал снимать рецепты разных блюд», — рассказал АН «Между строк» фуд-блогер Антон Некрасов.

По словам Антона, большим стимулом к развитию его канала стало видео с рецептом приготовления крылышек KFC, которое он выложил в июле 2021 года. Тогда у мужчины было примерно 100 тысяч подписчиков. За неделю ролик набрал более 5 млн просмотров, сейчас их около 16 млн.

Любовь к кулинарному искусству пришла к красноуральскому блогеру в раннем детстве. Антона научил готовить папа. Именно от него мальчик узнал множество семейных рецептов. В подростковом возрасте Антону часто приходилось оставаться дома одному, поскольку родители были заняты бизнесом. Он стал самостоятельно готовить еду себе и младшему брату. После окончания 9-го класса встал вопрос о выборе профессии. Не долго думая, молодой человек поступил в Торгово-экономический колледж в Нижнем Тагиле на технолога общественного питания, но по профессии работать не пошёл из-за низких зарплат. В 2015 году он устроился на медеплавильный комбинат АО «Святогор» бункеровщиком в металлургический цех. Параллельно с основной работой Антон открыл свой магазин по продаже одежды и кожгалантереи. Но из-за пандемии в 2022 году бизнес пришлось свернуть.

В последнее время по просьбе подписчиков блогер стал снимать видео о том, как проводит свой досуг, но и бросать любимую кулинарную рубрику он не намерен. В планах — совместить два направления в одном видео.

Несмотря на то, что Антона уже узнают на улице, популярным он себя не считает. Мужчина уверен, что секрет его успеха заключается в простой человеческой искренности. Родственники положительно относятся к его увлечению, поддерживают и не пропускают ни одного видео.

«Популярным себя не считаю, но скрывать не буду: мне нравится, когда подписчики меня узнают, фоткаются и общаются со мной. Узнают часто, особенно когда бываю в больших городах: Екатеринбурге, Москве или в Крыму. Думаю, что секрет успеха блога заключается в искренности, люди это чувствуют. Подписчики говорят, что я душевный и простой, поэтому, наверно, я им и нравлюсь. Родственники полностью поддерживают меня в моём деле. Раскрою небольшой секрет: в роли оператора выступает моя жена. Мама, тёща, брат и сестра — все следят за моими видео», — поделился Антон.

В январе 2022 года Антон прошёл отборочный конкурс, после которого TikTok предложил ему зарплату за публикацию роликов и проведение стримов. Но уже в феврале в связи с событиями на Украине и введением ограничений на платформе денежные поощрения прекратились и TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России. Мужчине пришлось набирать подписчиков в других соцсетях.

«По статистике, меня смотрит 60% мужчин и 40% женщин. Много подписчиков из стран СНГ. Моя аудитория разбилась на два лагеря: 50% — молодёжь и 50% — люди за 35 лет. Больше всего просмотров набирают видео с новыми, но простыми в приготовлении рецептами. А также классические блюда: плов, шашлык, борщ и другие, потому что все эти рецепты люди готовят по-разному, многие обсуждают методику приготовления в комментариях», — говорит блогер.

Красноуралец считает, что самый главный и важный секрет съёмки хороших роликов — это выбор формата, который приносил бы удовольствие самому блогеру. И если на пути к успеху возникнут препятствия, то нужно не сдаваться, а продолжать идти к своей цели, несмотря на все трудности.

Специально для читателей АН «Между строк» Антон подготовил рецепт салата, который состоит из простых ингредиентов, но в итоге получается очень вкусное и красивое блюдо.