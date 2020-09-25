Блогер Илья Варламов назвал новый мост под Нижним Тагилом самым уродливым в России

Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов в своём ЖЖ «проехался» по реконструкции моста в Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом. Мост был открыт после ремонта 22 сентября в торжественной обстановке с перерезанием красной ленты.

«Мы живём в эпоху великих открытий. Только у нас торжественно открывают помойки и остановки, лавочки и фонари, парковки и водоколонки! В уральском посёлке Висимо-Уткинске после ремонта открыли целый мост. Разумеется, не обошлось без мэра, алой ленты, шариков и попов», — написал Варламов.

Возмутил столичного блогера и внешний вид обновлённого моста:

«Больше всего умиляет качество работ... Да, так выглядит мост после ремонта. Просто навалили какого-то строительного мусора... При этом, как рассказывает глава администрации, смета была готова ещё в 2011 году. Вы что, девять лет не могли найти строительный мусор? Или вы обломки старого моста не убрали просто? Мост, конечно, настоящий, не потёмкинский, но в целом очень напоминает традицию некоторых наших городов красить только уличные фасады домов. При этом боковые фасады целиком залеплены рекламой, а задний так облуплен, что выглядит не лучше, чем дома в Припяти».

В завершении поста Илья Варламов посоветовал чиновникам сдавать мост в аренду для киносъёмок — уж очень сюрреалистично он выглядит.

Отметим, что известный блогер неоднократно приезжал в Нижний Тагил и писал о нашем городе в своём блоге. Так, он рассказывал об уникальном заводе-музее под открытым небом, делился впечатлениями от выставки вооружений Russia Arms Expo. В сентябре 2019 года Варламов раскритиковал благоустройство тагильских дворов по программе «Комфортная городская среда».