Урбанист Илья Варламов раскритиковал благоустройство дворов в Нижнем Тагиле

Известный урбанист Илья Варламов в своём блоге устроил разнос чиновникам Нижнего Тагила за то, как они подошли к благоустройству дворов в рамках программы «Комфортная городская среда». На её реализацию в 2019 году город получил из регионального бюджета порядка 100 млн рублей.

Варламов пишет, что в теории сама программа неплохая, поскольку даёт регионам возможность создать комфортные общественные пространства городов, и вовлечь в это жителей. Но в большинстве российских городов «просто всё закатывают в асфальт».

«А что, удобно! Думать не надо, а главное — асфальт можно потом менять каждый год! Не верите? Ну, тогда добро пожаловать в Нижний Тагил!», — пишет урбанист.

В своём материале он цитирует пресс-релиз администрации города, в котором сообщается, что квартал на проспекте Ленина, занимающий площадь 5 гектаров, «полностью преобразился». С его территории убрали вековые деревья, чтобы организовать стоянки для автомобилей и места для детских площадок. Их, согласно проекту, должно быть четыре. Ранее АН «Между строк» писало, что на реконструкцию двора было выделено порядка 44 млн рублей.

«Тупо поменяли везде асфальт, и всё... То есть даже не подумали о том, как вообще можно сделать двор удобным для людей. Может быть, пандусы на тротуарах? А может быть, переход в одном уровне? Нет! Заметьте, что левый тротуар просто упирается в забор! А зачем думать? Люди и так будут рады!», — комментирует сообщение мэрии Варламов.

При этом урбанист приводит в пример то, как выглядел двор до реконструкции.

«Прекрасный двор-парковка получился! А что было раньше? А раньше тут были деревья. Вот такой двор был раньше... Не шедевр, но было уютно... Теперь взгляните ещё раз на фото выше... Какое же убожество они сотворили…», — пишет он.

Также Варламову не понравилось, как реализуется программа во дворе на улице Нижняя Черепанова, 9.

В пресс-службе муниципалитета отмечали, что это самая сложная по рельефу дворовая территория, где раньше жителям района «приходилось преодолевать перепады по земляным спускам». Поэтому во дворе было установлено 16 лестничных маршей.

Урбанист возмущается, что сейчас по лестницам невозможно пройти с коляской, а пожилым людям будет неудобно ходить с тележками.

«Могу только посочувствовать жителям этих дворов. Вместо зелени у них под окнами теперь будут только автомобили. Никакой безопасной, ни, тем более, доступной среды не предвидится, а единственными выгодополучателями окажутся автомобилисты, которые даже не заплатят городу за парковку. Кто-нибудь, передайте мэру Нижнего Тагила календарь... На дворе уже 2019 год! Так давно никто не делает...», — резюмирует Илья Варламов.

Первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин отметил, на данный момент благоустройство дворов полностью ещё не завершено и давать какую-либо оценку всем работам преждевременно. Открывать дворы с участием жителей близлежащих домов начнут, как минимум, через неделю.