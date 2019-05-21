В Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству дворовых территорий

В Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству пяти тагильских дворов в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». В этом году специалисты «Уралстройкомплекса» должны привести в порядок территорию на Вязовской, 37, Газетной, 41, Красных Зорь, 1, Нижней Черепанова, 9, а также объединённую площадку в квадрате проспектов Ленина, Мира, Октябрьской революции и Карла Маркса. На все работы потратят более 100 млн рублей. Сегодня ход реализации программы оценил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Первым объектом его визита стал двор на Газетной, 41.

«Здесь очень много сетей, — отметил Владислав Пинаев. — Двор уникальный в кавычках получился. Пришлось уйти от асфальтированных парковок. Будут парковки в грунте сделаны, специально отсыпаны. Перенесём контейнерную площадку. Она стоит там прямо в центре двора, там же ездят машины и ходят дети. Уберём её немножко в сторону. Я думаю, мы со всеми вопросами справимся».

В районе дома № 37 по улице Вязовской появятся игровая и спортивная площадки, две парковки общей вместимостью 16 машиномест, а на улице Газетной планируется организовать площадку для отдыха. В жилом квартале на проспекте Ленина организуют несколько парковок и детских игровых комплексов.

«Здесь будет самая интересная площадка, самая дорогостоящая. Будут сделаны те формы и установлено то количество лестничных маршей, которых никогда здесь ранее не было. В мае мы заходим на большинство площадок, идём ровно в графике, пока опасений никаких нет. Задача одна — постараться закончить работы к Дню города, сделать подарок тагильчанам. Буду выезжать на такие объекты раз в одну или две недели, контролировать», — сказал Владислав Пинаев.

На благоустройство дворов направят, напомним, более 100 млн рублей.