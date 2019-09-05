На реконструкцию двора в Нижнем Тагиле выделено порядка 44 млн рублей

На реконструкцию квартала на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле выделено порядка 44 млн рублей. Об этом во время объезда Ленинского района рассказал директор управляющей компании «Центр-НТ» Никита Копаев.

В этом году в программе «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы» участвует пять дворовых территорий, в их числе квадрат проспектов Ленина, Мира, Октябрьской революции и Карла Маркса, ход работ лично проконтролировал мэр Владислав Пинаев. Асфальтовое покрытие готово на 90%, впереди установка нескольких спортивных и игровых площадок, организация парковочных мест и озеленение. Работы много, однако в планах открыть двор уже в октябре.

«У нас здесь запланированы четыре детские площадки, все они будут сделаны под разный возраст. Здесь также будет покрытие и площадка для занятия спортом, воркаутом. То есть максимально постарались учесть интересы всех собственников, которые расположены в данном квартале. Также у нас здесь было очень много старых деревьев, тополей, они все спилены, демонтированы. Будет производиться высадка кустарников. Весь участок огромного двора составляет порядка 5 га», — отмечает Никита Копаев.

Всего на благоустройство дворов в Нижнем Тагиле в 2019 году выделено более 100 млн рублей.