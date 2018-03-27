Австралия вышлет двух российских дипломатов

Власти Австралии приняли решение о высылке из страны двоих российских дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает ABC News.

В заявлении премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и главы МИД Джули Бишоп говорится, что высылаемые дипломаты — сотрудники российской разведки. Им дали неделю на то, чтобы покинуть страну.

Накануне, 26 марта, более 20 стран, включая США, Канаду, Францию и Германию, заявили о решении выслать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля. Президент США Дональд Трамп, помимо этого, распорядился закрыть российское консульство в Сиэтле. Власти Исландии заявили об отказе от приезда чиновников страны на чемпионат мира по футболу, который летом пройдёт в России.

В середине марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля. Она распорядилась выслать из страны 23 российских дипломатов. Российские власти в ответ объявили персонами нон грата 23 британских сотрудников дипломатических представительств, закрыли консульство страны в Санкт-Петербурге, а также остановили деятельность Британского совета.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии около торгового центра в британском Солсбери 4 марта. По данным британской полиции, экс-полковника ГРУ, который ранее в России отбывал срок за шпионаж в пользу Лондона, отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое производили в СССР.