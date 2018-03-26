США, Канада и 14 стран ЕС вышлют российских дипломатов из-за отравления Скрипаля 

США вышлют 60 российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Associated Press.

Решение о высылке коснётся в том числе «12 сотрудников российской разведки» из российской миссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что принятые меры отражают озабоченность Вашингтона возрастающей агрессивностью действий российских разведслужб. Также он распорядился закрыть консульство России в Сиэттле.

Власти Канады также решили выдворить из страны четырёх российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании, сообщила глава МИД Канады Христи Фриланд.

«Использование нервно-паралитического яда в Солсбери, на территории близкого партнёра и союзника Канады, это омерзительный, ненавистнический и безответственный поступок», — заявила она.

Кроме того, 14 стран-членов Евросоюза вышлют российских дипломатов, написал в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов. Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключены в ближайшие дни и недели», — написал он.

В пресс-службе МИД Германии сообщают, что высылают из страны четырёх российских дипломатов. Франция тоже вышлет четырёх российских дипломатов в знак солидарности с британскими партнерами. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о высылке двух российских дипломатов. Глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил о высылке военного атташе посольства России. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что они вышлют одного российского дипломата, а также внесут в чёрный список российского гражданина. Литва вышлет трёх российских дипломатов и запретит въезд в страну 44 российским гражданам. Нидерланды вышлют двух российских дипломатов, Италия — двух сотрудников посольства России, Польша — четырёх российских дипломатов, Чехия — трёх дипломатов, Финляндия, Румыния, Хорватия — по одному дипломату. Кроме того, президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что они вышлют из страны 13 российских дипломатов.