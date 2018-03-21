Высланные российские дипломаты покинули Великобританию

Российские дипломаты, высланные правительством Великобритании после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, покинули страну, сообщает Sky News. Из Великобритании улетели 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи.

Дипломаты отправились в Москву самолётом Ил-96 с бортовым номером RA-96023, лайнер фигурирует в материалах дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов после того, как Россия отказалась ответить на вопросы Лондона об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Мэй заявила, что британские власти высылают только тех дипломатов, которые, по их данным, работают на российскую разведку.

В ответ российский МИД объявил о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и остановке деятельности Британского совета в России.

4 марта экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, осуждённого в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Мэй обвинила в причастности к отравлению Россию.

МИД заявил, что Россия не имеет отношения к делу Скрипаля и что отравляющие вещества класса «Новичок» не разрабатывались на территории страны. По версии российских властей, источником яда, которым отравили Скрипалей, могла стать сама Великобритания, поскольку западные страны вели разработки «Новичка».