Андрей Костин впервые прокомментировал расследования ФБК про самолёты ВТБ, на которых летают Наиля Аскер-заде и жена премьер-министра РФ Светлана Медведева

Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в которых говорится о том, что телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде и супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева летают на частных самолётах, которые ранее принадлежали структурам ВТБ.

«Я посмотрю, какие действия предпринять. Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю ещё. Понимаете, это его [Навального] работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь… Пускай, это его работа. Я это не буду комментировать больше», — заявил Костин «Русской службе Би-би-си» на встрече президента России Владимира Путина в Кремле с представителями бизнеса.

Напомним, в начале декабря Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, в котором говорилось, что с 2018 года телеведущая Наиля Аскер-заде, у которой, предположительно, романтические отношения с Андреем Костиным, использует бизнес-джет, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Сотрудники фонда подтверждают связь Наили Аскер-заде с самолётом, сопоставив города, где она брала интервью, фотографии из её Instagram и все передвижения лайнера. Также в расследовании утверждается, что у телеведущей есть 62-метровая яхта SEA&US. Её обнаружили, изучая передвижения самолёта Bombardier Global 6000. Чтобы подтвердить, что Наиля Аскер-заде находилась на SEA&US, авторы расследования сравнили фотографии яхты со снимками из Instagram телеведущей, где видны детали судна.

Спустя два дня ФБК опубликовал расследование про жену премьер-министра РФ Светлану Медведеву, в котором говорилось, что она тоже пользуется частным самолётом, которым раньше владели структуры ВТБ и который позднее был продан офшору.

Наиля Аскер-заде попробовала обратить всё в шутку, выложив пост в Instagram. А пресс-секретарь Дмитрия Медведева заявил, что если семья премьер-министра и пользуется каким-то транспортом, то делает это исключительно за свой счёт.