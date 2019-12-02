Телеведущая Наиля Аскер-заде отреагировала на расследование ФБК о её самолёте и яхте за 8 млрд рублей

Ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде отреагировала на расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждается, что она пользуется самолётом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой под названием SEA&US общей стоимостью 8 млрд рублей.

«Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт. Новым подписчикам — добро пожаловать!» — написала Аскер-заде на своей странице в Instagram.

Алексей Навальный отреагировал на пост телеведущей в комментариях.

«Наиля, ваше чувство юмора так же прекрасно, как ваша программа. Какая вы молодец, так и надо. Продолжайте иронизировать над тем, что катаетесь на яхте, купленной на деньги, украденные у детей, на лечение которых на “России 1” собирают деньги СМСками», — написал он.

Напомним, в расследовании ФБК говорится, что с 2018 года Аскер-заде использует бизнес-джет, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Сотрудники фонда подтверждают связь Наили Аскер-заде с самолётом, сопоставив города, где она брала интервью, фотографии из её Instagram и все передвижения лайнера. Также в расследовании утверждается, что у телеведущей есть 62-метровая яхта SEA&US. Её обнаружили, изучая передвижения самолёта Bombardier Global 6000. Чтобы подтвердить, что Наиля Аскер-заде находилась на SEA&US, авторы расследования сравнили фотографии яхты со снимками из Instagram телеведущей, где видны детали судна.

Также стало известно, что государственные информагентства РИА Новости и ТАСС удалили материалы о реакции Кремля на расследование ФБК. Об этом пишет Meduza со ссылкой на сотрудника ФБК Георгия Албурова. По данным издания, новость также удалило издание «Бизнес Online». Поиск сервиса «Яндекс.Новости» тоже не выдаёт сюжет о расследовании.