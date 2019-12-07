ВТБ и представитель Медведева прокомментировали расследования ФБК о бизнес-джетах

ВТБ и пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева прокомментировали расследования ФБК, в которых утверждалось, что супруга главы кабмина Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, которую СМИ называют возлюбленной банкира Андрея Костина, пользуются бизнес-джетами, принадлежавшими дочерней компании банка ВТБ.

Гендиректор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер заявил, что в парке компании и распоряжении аффилированных структур не имеется самолётов бизнес-авиации. По его словам, в 2017 году у компании был флот из девяти бортов, но сейчас они не принадлежат компании.

Как пишет ТАСС, до 2015 года авиализинг занимал большую долю портфеля компании, но после краха «Трансаэро» «ВТБ Лизинг» принял решение о поэтапном выходе из авиационного бизнеса и самолёты бизнес-авиации были проданы сторонним компаниям.

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов заявил, что в правительстве расследование о самолёте, которым якобы пользуется Светлана Медведева, считают «двухдневной политической акцией» и «манипулированием неподтверждённой информацией».

«Что касается этого опуса, то, как вы успели заметить, сам председатель правительства традиционно не отвечает на провокации Навального. При этом почему-то он решил, что его вопрос важнее тех, что задавали участники интервью», — цитирует Осипова «Лента.ру».

Пресс-секретарь уточнил, что если кто-то из членов семьи Дмитрия Медведева пользуется каким-то транспортом, то подобные поездки всегда оплачиваются из личных средств.

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией выпустил два расследования, в которых рассказывалось в числе прочего о том, что Светлана Медведева и Наиля Аскер-заде пользуются самолётами ориентировочной стоимостью в 4 млрд рублей, которые раньше принадлежали офшорам банка ВТБ. Позже журналисты The Bell обнаружили, что на бизнес-джете за 43 млн долларов, который принадлежал той же связанной с банком ВТБ компании, что и самолёты телеведущей Наили Аскер-заде и жены премьер-министра Светланы Медведевой, летали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и патриарх РПЦ Кирилл.