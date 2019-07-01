Алексея Навального арестовали на 10 суток

За участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова Хорошевский суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального. Ему назначили 10 суток административного ареста. Об этом в своём Twitter сообщила пресс-секретарь политика.

Напомним, акции в поддержку Ивана Голунова прошли 12 июня в Москве и других городах России. Митингующие требовали наказать виновных в незаконном преследовании спецкора «Медузы».

Навального признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведении собрания, митинга. По данным ТАСС, адвокаты оппозиционера намерены обжаловать решение.

Голунов был задержан 6 июня, ему вменили покушение на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. 11 июня все обвинения с Голунова были сняты. Позже Путин уволил двух генералов МВД. 1 июля «Медуза» опубликовала расследование Ивана Голунова, из-за которого, как считает журналист, против него сфабриковали дело.