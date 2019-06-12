Более 400 человек задержали полицейские на марше против фабрикации уголовных дел в День России в Москве

Сотрудники полиции задержали более 400 человек на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел, который проходил сегодня, 12 июня, в центре Москвы. В числе задержанных сотрудники «Медузы» и многих других российских и иностранных СМИ, подростки, режиссёр Леонид Марантиди, оппозиционный политик Алексей Навальный. Задержанным вменяется нарушение порядка проведения массовых мероприятий, сообщают в пресс-службе управления МВД. У некоторых из них отобрали мобильные телефоны.

На Кузнецком мосту скандируют: Я/Мы Иван Голунов pic.twitter.com/qd2VdreSq0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.

Протестная акция была анонсирована несколько дней назад как марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого ложно обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Власти Москвы отказались её согласовывать. 11 июня уголовное дело Голунова было прекращено. Несмотря на это, в сегодняшнем мероприятии приняли участие, по данным полиции, порядка 1200 человек.

Участники акции прошли от Чистых прудов до Петровки, где находится здание управления МВД по Москве. Во время шествия начались беспорядочные и жёсткие задержания. Бойцы ОМОНа Росгвардии применили дубинки по отношению к людям. Кроме того, на улицы города вывели машины, которые поливали участников шествия водой. Телеканал RTVi опубликовал видео, на котором правоохранители при задержании ударили человека головой о железный столб.

Очень жесткое задержание. Видно, как парня ударили головой о столб, но его все равно продолжаю волочить по землеhttps://t.co/amTBQn3cpS pic.twitter.com/GYKIf0fmDb — RTVI (@RTVi) 12 июня 2019 г.

Отметим, Первый канал в выпуске новостей в 12:00 не упомянул акцию в центре Москвы. «Россия 24» даже показала задержание Навального.