МВД решило прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Уголовное дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью вины. Об этом сегодня, 11 июня, объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Журналист будет освобождён из-под домашнего ареста сегодня, пишет «Медуза». ТАСС со ссылкой на главу МВД сообщает, что полицейские, которые задерживали Голунова, отстранены от работы на время проверки. Также Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об увольнении начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Юрия Девяткина, сообщает «Интерфакс».

Напомним, внештатного журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня, обвинив в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался помещать его в СИЗО и отправил журналиста под домашний арест. Сам Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. Защита журналиста заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.