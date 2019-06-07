В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов

В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила его коллега Светлана Рейтер из «Русской службы Би-би-си».

По её словам, в ночь на 7 июня с Рейтер связался следователь Игорь Лопатин, который сказал, что Голунова задержали «прямо сейчас» при покушении на сбыт наркотика мефедрона. Сейчас, по словам следователя, Голунов находится в УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского.

Во время разговора со следователем Рейтер услышала, как Голунов, находившийся рядом с телефоном, сказал, что его задержали не ночью, а ещё в два часа дня 6 июня и подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом. Полицейские отобрали у него телефон и не позволяли вызвать адвоката.

Голунов рассказал своему адвокату Дмитрию Джулаю, что после задержания его избили.