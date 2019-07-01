Опубликовано скандальное расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ. Полную версию материала можно прочитать на сайте издания.

В статье в частности упоминаются руководитель регионального УФСБ генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев. По данным источников «Медузы», действующий директор государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Москвы «Ритуал» Артём Екимов в 2015 году был назначен на свою должность по протекции генерала Дорофеева. По данным издания, Екимов является близким другом подполковника Медоева. Источник утверждает, что Марат Медоев иногда «разруливает со стороны "Ритуала" неприятные ситуации».

Первым заместителем Екимова стал бизнесмен из Ставропольского края Валериан Мазараки, вскоре после этого почти все московские кладбища и ключевые подразделения ГБУ возглавили выходцы из Ставрополья. Выгодные контракты на охрану кладбищ и транспортные услуги получили компании Эмилии Лешкевич - по данным «Медузы», она является родственницей Анастасии Мазараки, жены Льва Мазараки, брата первого заместителя главы «Ритуала».

Семьи Медоевых и Мазараки близко знакомы, отмечает издание - они являются соседями в коттеджном посёлке на берегу Истринского водохранилища (где, по данным СМИ, также расположен особняк генерала Дорофеева) и часто присутствуют на семейных торжествах друг друга.

Напомним, Иван Голунов начал работать над материалом до задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков. По одной из версий, фигуранты этой статьи могли угрожать журналисту и инициировать незаконное уголовное преследование. После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».