«Мы Иван Голунов»: «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой

Газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК 10 июня впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвящённой преследованию корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

В своём заявлении редакции всех трёх газет поддержали решение Никулинского районного суда Москвы, который отказался помещать Голунова в СИЗО, как того просило следствие, и отправил его под домашний арест. Редакции потребовали проверить действия полицейских и предоставить результаты проверки СМИ.

«Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования. Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации. Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех», — говорится в заявлении редакций.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня, 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (статья 30, статья 228.1 УК). Полицейские утверждали, что нашли при Голунове и в его квартире свёртки с наркотиками — мефедроном и кокаином. Журналист настаивает, что их ему подбросили. По его словам, силовики его избили и не давали связаться с близкими. Врачи говорили, что обнаружили у Голунова гематому на спине, множественные ссадины грудной клетки, ушибы рёбер. Также сообщалось о подозрениях на сотрясение головного мозга.

Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.