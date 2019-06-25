Росреестр скрыл данные об особняке главы московского УФСБ

Росреестр изменил информацию об особняке в подмосковном коттеджном посёлке «Лесная бухта», принадлежащем главе УФСБ по Москве и Московской области Алексею Дорофееву, пишут «Новая газета» и «Собеседник». Теперь в выписке Росреестра владельцем недвижимости вместо Дорофеева указана «Российская Федерация», но номер госрегистрации и дата возникновения права собственности совпадают. Также изменена информация и о другом участке в «Лесной бухте», которым владеет семья помощника Дорофеева Марата Медоева, — по выпискам из Росреестра этот объект недвижимости также принадлежит «Российской Федерации».

Росреестр поменял имена владельцев недвижимости в «Лесной бухте» через несколько дней после публикации совместного расследования «Новой газеты», издания Baza и организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» об особняках Дорофеева и семьи Медоева. Каждый такой особняк стоит не менее 65 миллионов рублей.

Офицеры ФСБ Алексей Дорофеев и Марат Медоев фигурируют в расследовании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которое готовится к публикации. В начале июня Голунов был задержан в Москве по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков; журналист предполагал, что его преследование может быть связано с его статьями о похоронном бизнесе. После общественной кампании в защиту Голунова дело было прекращено.

В 2016 году Росреестр уже вносил изменения в информацию о недвижимости, принадлежащей сыновьям генпрокурора РФ Юрия Чайки — Артёму и Игорю. Владельцем объектов, собственником которых ранее числился Артём Чайка, стал некий ЛСДУ3, а недвижимость Игоря Чайки стала принадлежать ЙФЯУ9. Верховный суд счёл переименование законным.