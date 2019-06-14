«Новая газета» узнала о зарубежных домах и бизнесе семьи сотрудника ФСБ Медоева, которого связывают с «делом Голунова»

Семья подполковника ФСБ Марата Медоева владеет бизнесом и роскошными виллами в Словакии, говорится в совместном материале «Новой газеты», расследовательского центра Словакии ICJK и чешского центра Investigate.cz.

Медоева называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого ранее незаконно обвинили в попытке сбыта наркотиков.

Журналисты выяснили, что Медоевы обосновались в центре Евросоюза в 2009 году. Отец и мать сотрудника ФСБ владеют виллой в местечке Лимбах, недалеко от Братиславы, где живут состоятельные словаки, среди которых бывший президент страны Иван Гаспарович. Дома здесь, по оценкам экспертов, стоят от 250 до 600 тысяч евро. В том же районе на отдельной вилле живут сестра Марата Медоева и её муж Пётр Овсянников. На мать Медоева в Словакии зарегистрирована компания Medeva, которая занимается недвижимостью. При этом зять Медоева ранее был директором другой словацкой компании — Ivera Invest, а сейчас работает директором службы контроля и бухгалтерского учёта в департаменте труда и соцзащиты Москвы. Владелица Ivera Invest Светлана Андрианова связана с компанией «Фарадей» — крупнейшим поставщиком специальной обуви для силовых ведомств. За последние несколько лет эта компания получила от российских силовиков госконтракты на сумму свыше 11 миллиардов рублей.

В расследовании приводятся слова Медоева-старшего, который сообщил, что купил свой дом под Братиславой за 250 тысяч евро, которые получил от продажи коттеджа в России. При этом он заявил, что его семья не имеет отношения к уголовному делу против спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал, что семья Медоева владеет имуществом в Москве на сотни миллионов рублей. Самая дорогая квартира стоит около 200 миллионов рублей. Также Медоевым принадлежит нежилое помещение площадью почти в тысячу кв. метров, которое сдаётся в аренду Московской автодорожной инспекции. Ведомство платит за аренду два миллиона рублей каждый месяц.

Кроме того, у Медоевых целый автопарк дорогостоящих иномарок, в том числе Range Rover, Мercedes, Audi Q7, Lexus, Porsche Cayenne. По данным ФБК, один автомобиль BMW X5 подполковник Марат Медоев в 2017 году продал Большакову Валерию Михайловичу, полный тёзка которого работает начальником отделения транспортного обслуживания в похоронном ГУП «Ритуал». Источники издания «Проект» утверждали, что Медоев «мог быть интересантом в похоронных бизнес-проектах», о которых писал Голунов.