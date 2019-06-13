Путин уволил двух генералов МВД после «дела Голунова»

Президент Владимир Путин освободил от должности начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД генерал-майора полиции Андрея Пучкова, сообщается на сайте Кремля.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом об увольнении генерал-майоров.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в распространении наркотиков, завели на него уголовное дело и поместили под домашний арест. Сам Голунов заявлял, что преследование связано с его профессиональной деятельностью. Дело журналиста получило широкий резонанс, а во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова решено закрыть.

Тем не менее на марш 12 июня вышли от 1,2 до 1,5 тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии жёстко задерживали участников акции. По данным «ОВД-Инфо», всего было задержано свыше 500 человек. В их числе оказались журналисты «Новой газеты», «Эха Москвы», «Коммерсанта», «Ленты.ру», The Village, «МБХ медиа» и других СМИ.