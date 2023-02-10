20 томов уголовного дела и протест против присутствия СМИ на суде. В Нижнем Тагиле прошло первое заседание по уголовному делу о мошенничестве и растрате против экс-начальника ИК-12 Игоря Панкратова

В Нижнем Тагиле началось повторное судебное разбирательство по громкому уголовному делу в отношении экс-начальника ИК-12 Игоря Панкратова и его предполагаемого пособника — начальника металлоприёмки Владимира Клементьева. Панкратов обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ), а также в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершённых организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Клементьев обвиняется в пособничестве в присвоении и растрате, совершённых организованной группой либо в особо крупном размере (часть 5 статьи 33 — часть 4 статьи 160 УК РФ).

Напомним, в апреле 2021 года Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему начальнику ИК-12 Игорю Панкратову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. На тот момент, по версии обвинения, Панкратов совместно со своим заместителем Петром Крашенинниковым разработал план хищения средств исправительного учреждения, по которому они в период с января по июль 2019 года смогли похитить металлолом колонии на сумму свыше 1,6 млн рублей. На тот момент Панкратов был приговорён к 5 годам колонии, а второму фигуранту дела, Владимиру Клементьеву, был вынесен оправдательный приговор.



Фото: YouTube-канал «ГУФСИН Свердловской области», скриншот видеоролика «Отряд строгих условий содержания в колонии Н. Тагила» / фрагмент



Поскольку решение суда не вступило в законную силу, Панкратов смог оспорить приговор. Как пояснили АН «Между строк» в Свердловском облсуде, апелляционным определением от 12 ноября 2021 года приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила в отношении Панкратова и Клементьева был отменён, а дело возвращено прокурору Свердловской области «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Мера пресечения Игорю Панкратову была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. При этом оправдательный приговор Клементьеву также был отменён.

Отметим, что уголовное дело заместителя Панкратова, Петра Крашенинникова, на начальных этапах расследования было вынесено в отдельное судопроизводство, при этом обвинялся экс-силовик по тем же статьям, что и его бывший начальник. По совокупности суд назначил Крашенинникову 3,5 года колонии общего режима и лишил специального звания подполковника внутренней службы, однако в ноябре 2021 года параллельно с Панкратовым Крашенинников смог оспорить приговор. Его дело было возращено в прокуратуру, а 18 октября вновь направлено в суд. Несмотря на это, 14 декабря 2022 года заместитель Панкратова Пётр Крашенинников вновь был признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 и части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Ленинского райсуда. Ему было назначен наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и обязанность компенсировать в пользу ИК-12 2 млн 60 тысяч рублей нанесённого ущерба. На момент публикации Крашенинников обжалует решение суда.

Отметим, что Панкратов, в отличие от Крашенинникова, был уволен со службы ГУФСИН по выслуге лет, о чём АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. В ведомстве отметили, что рапорт экс-начальник колонии написал незадолго до решения суда в апреле 2021 года.

В конце июля 2022 года Панкратов подал иск к АН «Между строк». Обратиться в суд бывший силовик решил после публикации издания от 7 июля 2022 года, посвящённой коллеге Панкратова — начальнику оперотдела той же ИК-12 Сергею Витюку, который был приговорён к трём годам колонии условно за получение взятки от заключённого. В бэкграунде новости, отсылающей читателя к публикации от 28 апреля 2021 года, был упомянут приговор Панкратову как бывшему начальнику колонии.

Игорь Панкратов решил, что упоминание старой публикации порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он через суд потребовал у издания выпустить опровержение и выплатить ему 50 тысяч рублей за нанесённый моральный вред. В суде интересы экс-начальника колонии представлял адвокат. На повторное заседание, которое прошло 22 ноября 2022 года в здании Ленинского суда Нижнего Тагила, представители истца не явились. Несмотря на доводы защиты, суд удовлетворил иск Панкратова частично, оценив нанесённый ему моральный вред в размере 5 тысяч рублей. АН «Между строк» со своей стороны обжалует решение.

В декабре 2022 года уголовное дело в отношении Панкратова и Клементьева вновь поступило в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

На первом заседании 9 февраля 2023 года Панкратов заявил, что против присутствия журналиста АН «Между строк» на заседании, поскольку судится с изданием по гражданскому делу о защите чести и достоинства.

Несмотря на то, что судебное заседание было открытым, защитник Панкратова заявила, что присутствие журналистов АН «Между строк» на заседании нарушает тайну следствия и закон о защите персональных данных. Судья отклонила ходатайство Панкратова и разрешила присутствовать СМИ на заседании.

Большая часть первого заседания была потрачена на оглашение прокуратурой обвинительного заключения в отношении Панкратова и Клементьева и перечисление преступлений, которые им вменяют. Сам Панкратов заявил, что свою вину в инкриминируемых ему деяниях не признаёт и вообще не понимает, в чём его обвиняют. Аналогичную позицию следом за ним озвучил и Клементьев. От дачи показаний подсудимые не отказались, но отметили, что дадут их на одном из следующих заседаний. Судья Анна Бадретдинова отметила, что в ходе будущих встреч суду предстоит ознакомиться со всеми 20 томами материалов дела и вынести вердикт.