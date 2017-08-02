Непричёсанная Монголия. Часть 1

Привет, дорогой читатель, смотритель, созерцатель и изучатель! Я Олика, так зовут меня друзья и иностранцы, ибо последние не могут выговорить последний звук в имени. Я обычная девушка, а по внешнему виду девочка, с неизлечимой зависимостью познавать мир. В мои 27 (плюс-минус 10 лет) я поняла, что мир настолько велик, а жизнь настолько мала, что каждый удачный момент нужно стараться с ним, Миром, перейти на «ты». Так давайте же знакомиться.

Сегодня моя локация - это Монголия. Культура современных монголов насквозь пропитана традициями предков. В этой стране из века в век остаются неизменными многие аспекты повседневного быта, исторически сложившиеся обычаи, традиционная кухня. Это всё, конечно, очевидно. Об этом пишут в книгах, путеводителях, снимают телепередачи. Главная цель моего пути - открыть эту страну такой, какая она есть, испытать, как говориться, всё на своей уже подгоревшей шкуре и рассказать об этом - открыто и без художественных преувеличений. О чём молчат книжки и что скрывает телевидение. Это не смертельно, это смертельно интересно!

34 дня в пути. День первый в Монголии

Пишу именно то, что вижу. Я в Монголии, в гостях у монголов, то есть прямо в их доме на их диване... разлагаюсь, ведь чтобы написать полноценный отчёт, надо приземлиться. У моих случайных хостов в селе ТЭС (это название села) собственный магазин, поэтому они ездят закупаться в ближайшую дружественную Россию в Кызыл. Говорят, что русские продукты вкуснее.

Рано утром я, заранее предупреждённая о времени выезда пограничников на заставу, (за это вдвойне спасибо Данилу и Заслану, которые как раз и подбросили меня до моего места сна) застопила «бобик» с погранцами. Как оказалось, границу «пешкарусом» до меня ещё не пересекали или не пересекали одиночные пешкарусы женского пола. Содержимое моего рюкзака не заинтересовало пограничников и из России меня выпустили с лёгким сердцем и моим тяжёлым рюкзаком.

А вот монгольцы не торопились меня впускать, ибо мы не нашли общего языка: не русского, не английского. Пограничник долго изучал мой загран и чего-то не понимал. Вообще он не понимал всего: что здесь делает эта маленькая рыжая девочка с огромным рюкзаком одна? Мы пошли искать общий язык по пограничной территории. В другом здании знающий язык человек нашёлся, и всем сразу стало ясно, что я просто сказочный персонаж. Ванька-дурак или Колобок, или Незнайка. Слабоумие и отвага победили. И вот я в Монголии, сижу на своём рюкзаке в ожидании попутки, а подъезжает уже знакомый мне пограничник в белой рубашке на красном мотоцикле и говорит: «Садись»- и больше не надо слов, парни! Вот как надо кадрить девушек. Сначала вглядываться полчаса в её загран, водить за собой по пограничной территории и вот: она на всё согласна! Она согласна сесть в ту машину, которую ты ей поймаешь. Несмотря на то, что места в машине не было, женщина на переднем пассажирском подвинулась и я влезла! Я люблю людей!

Сидя на бардачке

35 день в Пути. Два дня в Монголии

Интересные факты о Монголии.

Δ Едят и готовят монголы, сидя на полу. Ноги затекают, но нужно же их научить лепить наши уральские пельмени, которые они называют «пуньш».

Δ Чай пьют с молоком без сахара, и на этом же чае готовят суп. Когда они заметили, что я ем хлеб с солью, они сразу поставили на стол печенье, пряники, джем и налили мне их национальный чай, который я незаметненько слила обратно в термос. Да простят меня мои хосты, просто не могу их обижать отказом.

Δ Девочки (от бабушки до внучки) беспрекословно выполняют указания главы семьи.

Δ Глава семьи кушает с гостем.

Δ Гость в свою очередь кушает, как привык, за столом, а глава семьи, соответственно, как не привык.

Δ Все блага отдают гостю, в том числе огромный диван, на котором могут поместиться все дети этого дома… Но нет, они спят в другой комнате на полу, которая меньше, чем та, в которой сплю я. Решила, что сегодня всё будет по справедливости. Слишком уж много чести для рыжей маленькой путешественницы.

Δ Не все монголы, живущие в сёлах, живут в юртах.

Δ Почти во всех блюдах есть баранина. Не зря я перед отъездом в Кызыле поела роллов. Я ж их больше месяца ждала!

Δ Учат в школе монгольский, русский и английский языки, но говорят на последних двух единицы.

36 день в пути. Три дня в Монголии

Жили мы, значит, с моей новой монгольской семьёй душа в душу: вместе лепили пельмени, делали школьное задание - так я ждала, как они отправятся в Улан-Батор. И вот этот день настал, но, как оказалось, монголы не только слово «послезавтра» не знают, но и «автостоп». Они выставили счёт за проезд от границы до своего села и от своего села до Улан-Батора. Через переводчик я пыталась объяснить, что автостоп это бесплатный вид транспорта и что я готова отдать им свои вымененные на границе деньги. Они просили 2000 рублей, или 80000 тугриков. Коммерсанты чертовы! Я была к такому совсем не готова. У меня было лишь 40 000 тугриков и 500 рублей. В Монголии, даже в глубокой ж..., жизнью забытой глубинке есть местный Блаблакар, к которому я не готова.

Мы не стали ломать головы о Гугл-переводчик и поехали к живому переводчику забирать ещё двух пассажиров. Там мы определили, что за мои тугрики можно доехать только на 300 км, при том, что до Улан-Батора 1000 с лишним километров. Какая-то странная середина за половину суммы. Поэтому я решила забрать свой рюкзак и пойти стопить.

37 день в пути. Четвёртый в Монголии. Улан-Батор

Ещё то удовольствие монгольские дороги и монгольские правила приличия. Они рыгают так, будто это проявление их внутреннего Бога. Извиняюсь за эти подробности. Может меня как-то неправильно в детстве воспитывали, но интернет-источники меня к этому не подготовили. Так они ещё и пердят так смачненько, что конкурс «автопук» можно устраивать, да простит меня читающая аудитория за такие гадости. Раз уж лить грязь, так лить. Их национальную одежду - дил они используют для того, чтобы выйти в чисто поле и незаметно сделать его грязным.

Терпение и толерантность все перетрут.

Спустя сутки после отправления, мы, наконец, в Улан-Баторе. Посадив меня в такси, зная, что у меня нет местных тугриков, мои уже давно знакомые монголы сделали мне ручкой и уехали. Я уже нашла себе хоста в городе, но с адресом никак разобраться не могла, а хост в свою очередь не отвечал на сообщения. Таксист просто позвонил моему хосту, и мы поехали. За такси заплатил хост и денег уже разменянных от меня не принял.

Стандартные виды достопримечательностей меня не устраивали, поэтому я пошла в ближайший бизнец-центр на последний этаж, где оказалась гостиница, где были не против маленькой рыжей путешественницы с фотоаппаратом. Наглость - второе счастье, и третье тоже.

За моей спиной левая высотка - моя цель перед штурмом

38 день. Пятый день в Монголии

Монголы не умеют пить, но танцевать умеют (пьяные). Весь день и утро я ждала, когда хосту станет лучше, бедняга оклемался и сказал, что уезжает кататься на байке с друзьями неизвестно на сколько, но известно, что далеко.

Ну, вот что началось? Нормально же общались. Ладно, больше не буду спаивать бедных монголов, просто после моей переправы до Улан-Батора хотелось хлеба и зрелищ. Хлеб был жидкий, а зрелища монгольско-архитектурные. Жила я в потрясной квартире, где не было даже кастрюли. Квартира холостяка эдакая, который питается исключительно в ресторанах, кафе и барах.

Кстати, за наши 200 рублей в ресторане, прошу заметить, а не в столовой, можно просто обожраться, а не наесться, прошу заметить. Я в срочном порядке искала себе нового хоста или хостел. И о, чудо! Или рыжие - счастливые! Хост нашёлся в менее километре от меня. Передислоцировалась я и зашагала с новым хостом в ночной УБ.

Пешеходная исключительно ночная улица, по которой днём ездят машины, превращается в Арбат с роллерами, велосипедистами, сальсистами, косплеерами, меня покорила, и я готова ей сделать предложение даже после первого раза.

Продолжение следует...