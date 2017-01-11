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Загадки «Тагильской Мадонны»


Нижнетагильский музей изобразительных искусств 11.01.2017

Учреждение культуры

Январь богат на светлые и добрые христианские праздники. Каждый из этих праздников связан с разнообразными русскими и мировыми, церковными и народными традициями.

В течение января мы расскажем Вам о великолепных «Мадоннах», которые можно увидеть в зале западноевропейского искусства Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Первая история – о знаменитой «Тагильской Мадонне», картине «Святое семейство», приписываемой Рафаэлю Санти.

Другие истории можно найти на новом сайте Нижнетагильского музея изобразительных искусств: http://histories.artmnt.ru/.

 

РАФАЭЛЬ САНТИ (?) 1483-1520.

Святое семейство. 1509 г.

Темпера, лак, дерево.

Поступление: 1977 г., из Министерства культуры РСФСР.

Другие названия: «Мадонна с покрывалом», «Мадонна дель Пополо», «Мадонна ди Лоретто», «Тагильская Мадонна».

 

Автор текста: Елена Ильина – заместитель директора по научной работе Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Как только ни называли художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти – Великий, Прекрасный, Божественный, Светлый гений… Признание он получил ещё при жизни, а потом, вплоть до конца XVIII века, о нём почти забыли.

Рафаэлю было всего 25 лет, когда он переехал в блистательный Рим, где сразу стал художником при дворе Ватикана. Он начал работу над созданием фресок в папском личном кабинете (Stanza della Segnatura) по личной просьбе папы Юлия II и вскоре был назначен главным архитектором вечного города. Он был чрезвычайно талантливым и деятельным человеком и преуспел во всём: в станковой и монументальной живописи, в архитектуре и графике. Его произведения долгое время считались эталоном живописи, его почитали, ему подражали, много копировали. Рафаэль ушёл из жизни в день своего рождения, 6 апреля, в 37 лет, оставив большое наследие и оставшись практически непревзойдённым автором многих образов Богоматери. 

В 1509 году Рафаэль пишет прекрасную мать, поднимающую над проснувшимся младенцем тончайшую кисею, рядом – старец Иосиф. Впоследствии её много раз копировали, считая величайшим и прославленным произведением.

Картина в том же 1509 году была помещена в собор Санта Мария дель Пополо, отчего появилось второе название – «Мадонна дель Пополо». А затем начались её путешествия: то Мадонна при общем негодовании Рима переходит в руки кардинала Сфондрато, то, меняя свое название на «Мадонна ди Лорето», оказывается в базилике небольшого города Лорето. Следующее упоминание о Мадонне связано с именем Наполеона Бонапарта, который, одержав победу над Северной Италией в 1797 году, требует вывезти её во Францию в составе контрибуции. Позднее в собрании Герцогов Орлеанских был один из образцов – и это именно тагильский образец, на котором имеется герб принцев королевской крови. 

В Тагил картина могла попасть только через представителей рода Демидовых. И, скорее всего, в составе коллекции Николая Никитича, который много сделал для промышленного центра, был захоронен здесь в Выйско-Никольском соборе, а затем и взорван вместе с церковью. Памятник Н. Н. Демидову сегодня установлен в городе.

Но возможно, работа поступила и через Анатолия Демидова, князя Сан-Донато, по просьбе которого блистательный К. Брюллов написал свой шедевр «Последний день Помпеи». Женившись на племяннице Наполеона I Бонапарта Матильде де Монфор, Анатоль мог получит произведение в дар – и так возникает связь Тагила с Францией. Впрочем, и Павел Демидов мог приобрести произведение: женившись в 1836 году на блистательной Авроре Шернваль, супруг преподнёс в качестве свадебного подарка молодой жене знаменитый алмаз Санси. Но Павел Никитич вскоре умер, и молодая вдова приехала жить в Нижний Тагил, где пробыла около трёх лет.

В любом случае Мадонна была привезена в Нижний Тагил. Годы революции разметали многое в состоятельной жизни обывателей горнозаводского посёлка. Не пощадили и произведения искусства. В 1924 году почерневшая и израненная доска была обнаружена директором Краеведческого музея Николаем Словцовым. Спустя почти год в Тагил приехал академик Игорь Грабарь – блистательный художник и искусствовед, находившийся на Урале по заданию Главнауки. Он писал: «…Когда в холодную дождливую ночь я ехал с тагильского вокзала, проклиная это вынужденное и явно нелепое путешествие, у меня не было никаких иллюзий насчёт предстоявшего наутро посещения музея, где находился новоявленный Рафаэль…» Надо ли говорить об удивлении Грабаря, которого поразил «высокий художественный уровень»?!

Затем несколько лет работа реставрировалась в только что созданных И. Э. Грабарем в Москве реставрационных мастерских. А затем вплоть до 1971 года картина находилась в Государственном музее изобразительных искусств им А. С. Пушкина.

С 1975 года произведение хранится в Нижнем Тагиле, куда было передано при непосредственном участии бывшего тагильчанина Министра культуры РСФСР Юрия Серафимовича Мелентьева.

http://histories.artmnt.ru/collection/painting600

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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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