Истории женщин: «Женский портрет» Владимира Лукича Боровиковского

Владимир Лукич Боровиковский. 1757-1825.

Женский портрет. Вторая половина 1790-х гг.

Холст, масло.

Поступление: 1945, от Управления по делам искусств при Совете Народных Комиссаров РСФСР.

Автор текста: Марина Агеева – директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Владимир Лукич Боровиковский, можно сказать, потомственный художник-самоучка. Он родился в Миргороде в 1757 году в семье казака Луки Боровика, который вместе с тремя сыновьями – Василием, Иваном и Владимиром – занимался иконописью. Став самостоятельным, Владимир отошёл от строгих канонов иконописи и начал писать церковную живопись в духе «украинского барокко», отличающегося прихотливостью. Так бы и остался художник местной знаменитостью, если бы не случайность. В 1787 Владимир Лукич исполнил две аллегорические картины для украшения одного из «путевых дворцов» Екатерины II, возводившихся на пути её следования в Крым. Картины обратили на себя особенное внимание императрицы – на обоих была изображена сама Екатерина II. Императрица пожелала видеть автора картин, говорила с ним и посоветовала ему ехать в Петербург, в Академию художеств. Спустя год Боровиковский решился на переезд в Санкт-Петербург, но его путь в Академию художеств был закрыт по возрасту – ему в ту пору уже исполнился 31 год. С 1792-го он брал уроки у австрийского живописца И. Б. Лампи, работавшего при дворе Екатерины II, затем у Д. Г. Левицкого. После создания ряда портретов, библейских и исторических композиций в 1795 году В. Л. Боровиковскому присвоено звание академика, а в 1802 году – советника Академии художеств. Художник известен, прежде всего, как мастер портрета.

Со второй половины 1790-х годов В. Л. Боровиковский разрабатывает тип изображения «частного» человека с его простыми естественными чувствами. В искусствоведческой литературе такие портреты называют «камерными». В них используется поясное, погрудное или оплечное изображение фигуры. В картине В. Л. Боровиковский использует нейтральный тёмно-коричневый фон, высветляя его для создания пространства, подчёркивания объёма. Художник явно испытывает симпатию к модели, что проявилось во внимании к её миру домашней жизни. Несомненно, это влияние сентиментализма – одного из модных стилевых направлений конца XVIII – начала XIX века.

Образ немолодой уже женщины лишён всякого оттенка жеманства и кокетливости, свойственной живописи времени Боровиковского. Кружевной чепец с бантом, из-под которого выглядывают завитки мелких локонов, чёрное платье с высоким воротником и красная шаль, прикрывающая плечи и руки, рисует образ неизвестной сегодня дворянки или помещицы. Выразительный взгляд миндалевидных глаз привлекает внимание, как и общее спокойствие её лица, довольство своим положением, домом, семьёй и окружающим миром.

В конце 1950-х годов, после экспонирования на выставке в Тюмени, портрет направлен на реставрацию в Москву. Тогда и появилась одна из музейных легенд о том, что будто бы при исследовании произведения в рентгеновских лучах дама была изображена в бальном платье с глубоким декольте, с высокой причёской. Если это так, то, вероятно, позднее по желанию заказчиков портрет был переписан и дама была «переодета» в более строгий наряд.

Примечание.

Уже первые результаты технико-технологической экспертизы произведений в Нижнетагильском музее изобразительных искусств стали неожиданным открытием, если не сенсацией!

Удивительный факт открылся о «Женском портрете» Владимира Лукича Боровиковского первой четверти XIX века (но, скорее, это вторая половина 1790-х гг.). Это произведение хорошо известно всем посетителям музея: его можно увидеть в зале Русского искусства.

Долгое время жила в музее легенда о том, что платье дамы должно быть иным. Но конкретных доказательств не было. И вот в феврале в музее работала выездная лаборатория по проведению технико-технологической экспертизы. Благодарим за проделанную работу Тамару Александровну Галееву – искусствоведа, заведующую кафедрой истории искусств «Факультета искусствоведения и культурологии» Уральского федерального университета, Дениса Ильичёва – младшего научного сотрудника лаборатории художественных практик и музейных технологий, участника атрибуционной и экспертной деятельности, а также студентов, обучающихся на факультете.

Среди 23 работ итальянских, немецких, голландских и русских художников XVI – начала XX веков была и картина Владимира Лукича Боровиковского. Впервые в музее была сделана рентгенограмма.

На снимках хорошо видно, что дама с полотна Боровиковского изначально была в декольтированном платье! И хоть чепец и сильно проступает (белила), но есть намёк, что и причёска была иной! Все остальные выводы будут сделаны позднее.

http://histories.artmnt.ru/collection/painting4