Истории людей и их наград: Вильгельм-Август Голике «Знаменосец»

Мы не знаем имя героя Отечественной войны 1812 года, изображённого на портрете Вильгельма-Августа Голике. Вероятно, «Знаменосец» был написан Голике в конце 1820-х годов, когда художник Джордж Доу и его мастерская писали с натуры рядовых участников войны. В своём полотне Голике создал образ героя из низших чинов русской армии, а особый акцент сделал на Знаке Ордена Святого Георгия.



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Вильгельм-Август Александрович ГОЛИКЕ (1802-1848).

«Знаменосец», конец 1820-х.

Холст, масло.

Поступление: 1945, из Свердловского областного отдела по делам искусств.

Автор текста: Елена Ильина – заместитель директора Нижнетагильского музея изобразительных искусств по научной работе.



Становление Василия Александровича, так называли в России Вильгельма-Августа Голике, как живописца связано с именем известного английского портретиста Джорджа Доу, который был приглашён в Россию императором Александром I для создания в Зимнем дворце Военной галереи в честь победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. Первое время Д. Доу работал один, но вскоре, когда стало очевидно, что темпы создания портретов надо ускорить, он был вынужден пригласить двух помощников – А. В. Поляккова и В.-А.А. Голике. Последний, по отзывам современников, был «бедным и робким человеком, не знавшим себе цены». Родился Голике в Ревеле в 1802 году в семье эстляндских мещан. На них была возложена обязанность копировать доставленные в Санкт-Петербург портреты уже скончавшихся генералов, участников Отечественной войны 1812 года и портреты, созданные Доу. Первые самостоятельные работы художник начал делать с 1826 года. После отъезда Доу за границу и его смерти в 1829 году Голике по завещанию мастера был удостоен пожизненной пенсии. Вероятно, именно это позволило ему с 1829 года посещать в качестве «вольноприходящего» ученика Академию художеств. Три года спустя он получил звание «свободного художника». Благодаря пенсиону Д. Доу, в 1837 оду он сумел вместе с семьёй поехать в Англию и Италию. До конца жизни Голике работал в Санкт-Петербурге как второстепенный портретист, получая выгодные заказы. В 1848 году Голике, заболев во время эпидемии холеры, скончался.





Портрет «Знаменосца» был написан Голике, скорее всего, в конце 1820-х годов, когда Доу и его мастерская писали с натуры рядовых участников войны. В своём полотне Голике создал образ героя из низших чинов русской армии. Художник не отходит от основной задачи портрета – внешнего сходства, но создаёт, скорее, собирательный образ, основные черты которого – воинская доблесть и беззаветная смелость. Портрет неизвестного знаменосца написан в модной для того времени романтической манере, что привносит в изображение победную интонацию. Вероятно, это портрет конкретного человека, чьё имя сегодня неизвестно.



Постановка фигуры знаменосца, награждённого Знаком Ордена Святого Георгия для низших чинов, отсутствие подвижной мимики, твёрдый взгляд придают образу значительность. Знаменосец представлен на фоне грозового неба или неба, в котором видны разрывы снарядов и пожарища, со знаменем полка, к сожалению, не выяснено какого.

http://histories.artmnt.ru/collection/painting35