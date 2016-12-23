«Гиацинты у ёлки» Михаила Шемякина

Сын художника Михаила Федоровича Шемякина с особой теплотой вспоминал рождественские праздники в кругу семьи:

«Мы, дети – я и мой старший брат, - ждали у дверей в большой соседней комнате – "зале". Папа распахивал высокие двери, и перед нами являлась елка, во всем ее блеске и сиянии!»

Рождественскую теплую сказку и доброту передал автор в картине «Гиацинты у ёлки», которую сейчас можно увидеть на выставке ёлочных игрушек. Но как связаны зимние праздники и гиацинты? Об этом узнаете, прочитав историю произведения.

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Михаил Федорович ШЕМЯКИН

ГИАЦИНТЫ У ЁЛКИ. 1916

холст, масло

Поступление:

2002, приобретено у сына художника М.М. Шемякина, Москва

Справа внизу: М.

Автор текста: Марина Владимировна Агеева – директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Михаил Федорович Шемякин - выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Учился М.Ф. Шемякин в училище дважды: в 1892-1900 гг. и в 1903-1906 гг. После учебы за границей в школе Антона Ашбэ, Михаил Федорович при содействии В.А. Серова, добился разрешения на посещение его - общей с К.А. Коровиным, мастерской в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Три года работы с 1903 по 1906 под их руководством стали для Шемякина самыми важными в определении его творческого пути. Толчком обращения художника к импрессионизму послужила живопись и сама система преподавания Константина Коровина. Они ? учитель и ученик, были во многом схожи своим неуемным темпераментом. По воспоминаниям сокурсников Шемякина, Константин Коровин был прекрасным педагогом.

Коровин высоко ценил французских импрессионистов и говорил, «что выше импрессионистов художников не было и нет».

Именно в мастерской Константина Коровина происходит освоения новой для Шемякина живописной системы – импрессионизма. Несмотря на преобладание в творчестве художника жанра портрета, его увлекала работа и в области пейзажа, тематической картины и натюрморта. И в каждом из этих жанров, Михаил Шемякин по-своему решал задачи импрессионизма. В натюрморте это - использование фрагментарности и решение задач передачи ежеминутно меняющейся свето-воздушной среды.

К гиацинтам у художника была особая любовь – не раз писал эти нежные первые весенние цветы, посвящал им стихи собственного сочинения. Ёлку в семье Гржимали-Шемякиных ставили каждый год. Это была чешская традиция, которой придерживалась семья тестя Шемякина, знаменитого композитора Ивана Войтеховича Гржимали ? большая елка и распустившиеся гиацинты.

Сын художника Михаил Михайлович Шемякин вспоминал: "Елка была большая. На ней было много украшений. Горели цветные свечки. Разноцветные блестящие стеклянные шары и фигурки сияли бликами, красивые хлопушки, украшенные цветной, на каждой хлопушке ? своего цвета, слюдой. Блестели гирлянды золотой и серебряной мишуры. Под елкой стояли и лежали подарки. В гостиной было много живых растений и цветов: большой фикус, гортензии, кактусы, гиацинты. Мы, дети ? я и мой старший брат, ? ждали у дверей в большой соседней комнате – "зале". Папа распахивал высокие двери, и перед нами являлась елка, во всем ее блеске и сиянии! Ее мой отец <…> написал в картине "Гиацинты у елки". Елка – "в натуральную величину". На маленьком столике у елки стояла плетеная корзинка с гиацинтами в горшочках. Эта корзинка в свое время была подарена моему дедушке Ивану Войтеховичу Гржимали Львом Николаевичем Толстым".

«Блестящий» натюрморт был написан через год после смерти любимого тестя. В картине художник использует любимый им вертикальный формат холста, причем очень большого для натюрморта размера.

Главное в произведении – это состояние радости и счастья, которое охватывало детей, ровно как и взрослых в преддверии великого Рождества.

Противопоставление серебряной мишуры наряженной елки и яркой «живой» зелени с розовыми и сиреневыми соцветиями только что распустившихся гиацинтов, делают картину нарядной, наполненной предпраздничной рождественской суетой и ожиданием чуда.

http://histories.artmnt.ru/collection/painting311