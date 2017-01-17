Гармоничная возвышенность Мадонны

В зале Западноевропейского искусства Нижнетагильского музея изобразительных искусств рядом со знаменитой «Тагильской Мадонной» можно увидеть и другие работы итальянских мастеров эпохи Возрождения.

Среди них тихая и гармоничная «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» неизвестного художника первой половины XVI века. «В сцене с изображением Богоматери с младенцем Иисусом Христом, младенцем Иоанном Крестителем и Ангелом всё ещё гармонично и спокойно... Лишь оберегающий жест сомкнутых рук Мадонны, вносящий лёгкую тревогу, выступает провозвестником будущего распятия».

Историю этой и других картин ищите на сайте «Сквозняк из прошлого»: http://histories.artmnt.ru/.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК

Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем. Первая половина XVI века.

Темпера, дерево, 77.8x58.8 см.

Поступление: 1959, из Нижнетагильского краеведческого музея.

Автор текста: Елена Ильина – заместитель директора по научной работе Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Трудно сказать, когда, кем и где написана эта картина. Ясно одно – принадлежит она одному из мастеров эпохи итальянского Возрождения и написана на доске, скорее всего пальмовой, темперными красками. Именно в Италии родилось и достигло наивысшего расцвета искусство Возрождения, здесь жили и творили титаны и гении, просто талантливые художники, потому что роль художника в это время стала особо значимой в обществе. В самом искусстве произошли глубокие изменения, сыгравшие роль в развитии всего европейского искусства. Прежде всего, оно стало наукой и обратилось к изображению реалистического образа.

Мадонна с младенцем – одна из самых распространённых тем итальянской живописи эпохи Возрождения. Материнство в Италии по праву считалось самым значительным, что есть в жизни. Но сама сцена в искусстве всегда трактовалась по-разному. В сцене с изображением Богоматери с младенцем Иисусом Христом, младенцем Иоанном Крестителем и Ангелом всё ещё гармонично спокойно: в период Возрождения все художники стремились к передаче гармоничной возвышенности образов. Лишь оберегающий жест сомкнутых рук Мадонны, вносящий легкую тревогу, выступает провозвестником будущего знамённого события. Оттого в картине, несмотря на устойчивость композиции, всё подвижно – композиционно художник создаёт активную диагональ снизу вверх из фигур Крестителя, Христа и Ангела. В картине нет немых статистов – каждое лицо вносит свою ноту в прочтение темы.

Образ Мадонны исполнен одновременно земной и небесной пленительности, но чувства её глубоко спрятаны, чтобы не нарушать ясную гармоничность облика и сцены. Лик её – высокий чистый лоб, несколько удлинённый нос, небольшой рот со слегка приподнятыми уголками, близкий к типу знаменитой «леонардовской улыбки», – излюбленный итальянскими художниками образ идеально прекрасной женщины. Изображённый младенец выглядит не по возрасту серьёзным.

Повествуя о библейском событии, неизвестный художник насыщает его достоверными подробностями, почерпнутыми из жизни. В проёме окна – горный пейзаж. Он должен напомнить об одном из самых «прекрасных открытий» эпохи Возрождения – перспективе. Новые средства художественной выразительности – линейная и воздушная перспектива, трёхмерность объёма, учение о пропорциях – представляют, что искусство в эпоху Возрождения – это, прежде всего, наука.

Фигуры моделированы при помощи тончайшей светотени. Одеяние Мадонны традиционно красного цвета, но исполнено сложнейших переливов и переходов цвета. Тонкие переливы оттенков могут свидетельствовать о венецианском влиянии – автор мог происходить из Венеции или учиться там: «близость моря навевала текучие и подвижные формы, а не геометрические структуры. Венеция тяготела не столько к разуму сего строгими правилами, сколько к чувствам…»

Несомненно, картина – один из шедевров собрания Нижнетагильского музея искусств. Трудно сказать, как картина оказалась в Нижнем Тагиле, но известно, что заводовладелец Николай Никитич Демидов был активным собирателем, жил во Флоренции и мог приобрести картину и направить её на Урал.

Лик молодой Мадонны прекрасен и задумчив, исполнен печали и покорности, величия и внутренней скорби, тайной надежды. Её взгляд устремлён на рыжеволосого младенца Иоанна Крестителя, протягивающего Иисусу Христу небольшой изящный крест. Придерживая златовласого обнажённого младенца Христа, сидящего на коленах, Богородица, сцепив прекрасные руки, словно ограждает сына от участи, замыкая ими круг и невольно отстраняя, отодвигая его от Крестителя, пытаясь уберечь от участи, ему уготованной. Уберегает и Ангел, стоящий за спиной младенца Христа, который полуобернулся к нему, подняв пухлую ручку в благословляющем жесте с двуперстным знамением. Группа изображена таким образом, что её контуры чётко вырисовываются на фоне стены.

http://histories.artmnt.ru/collection/painting214