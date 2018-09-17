Зюганов обратился к Путину после выборов губернатора в Приморье

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал криминальным беспределом ситуацию на выборах губернатора в Приморском крае и попросил президента России Владимира Путина вмешаться, пишет РБК.

Он обвинил избирательную комиссию Приморья в том, что она фальсифицировала результаты выборов. По его словам, в этом ей помогали правоохранительные органы.

«Самое удивительное, что была задействована полиция», — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ потребовал, чтобы Путин создал специальную комиссию, в которую войдут депутаты всех фракций Госдумы и члены ЦИК. Партия также планирует подать жалобы в Следственный комитет, полицию и прокуратуру. Зюганов отметил, что уже переговорил с «силовиками, кремлёвскими руководителями и Памфиловой», и выразил уверенность, что они откликнутся.

Также председатель КПРФ объявил о проведении 22 сентября общероссийской акции протеста, центральной темой которой будут выборы губернатора Приморья.

Накануне, 16 сентября, в Приморском крае прошёл второй тур выборов губернатора, в котором принимали участие кандидат от «Единой России» и врио главы региона Андрей Тарасенко и член КПРФ Андрей Ищенко. Ищенко на протяжении всего подсчёта голосов сохранял лидерство и по итогам обработки 95% бюллетеней набрал 51,24% голосов, а Тарасенко — 46,16%. Однако единоросс вышел вперёд после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%).

После этого в КПРФ заявили о массовых фальсификациях при подсчёте голосов. Ищенко и несколько его сторонников объявили голодовку в знак протеста. В то же время в штабе Тарасенко обвинили коммунистов в подкупе голосов избирателей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что они будут тщательно разбираться в ситуации с подсчётом голосов и только после рассмотрения всех жалоб подведут итоги выборов губернатора Приморского края.