ЦИК пообещал подвести итоги выборов в Приморье после рассмотрения всех жалоб

Окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края подведут только после проверки Центризбиркома, заявила «Интерфаксу» глава ЦИК Элла Памфилова.

«Сначала мы тщательно разберёмся в ситуации, рассмотрим все жалобы и только потом подведём окончательные итоги», — сказала Памфилова.

Напомним, во время подсчёта голосов в Приморье кандидат от «Единой России» врио главы региона Андрей Тарасенко уступал коммунисту Андрею Ищенко. После обработки 95% протоколов Ищенко лидировал, опережая единоросса на 6%. Однако когда подсчитали 99% голосов, то первое место занял Тарасенко.

Член ЦИК Евгений Шевченко объяснял, что кандидат «Единой России» вырвался вперёд из-за того, что сведения с избирательных участков в отдалённых районах поступили позже остальных.

Андрей Ищенко заявил, что при подсчёте голосов в четырёх районах допустили фальсификации, и объявил голодовку. Его сторонники пришли к зданию администрации губернатора.

В то же время в штабе Андрея Тарасенко утверждают, что в ходе выборов представители КПРФ скупали голоса и подвозили избирателей на участки.