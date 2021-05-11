Знаков мало, можно свернуть не туда. Мы проверили пути объезда моста на улице Циолковского (ВИДЕО)

Уже завтра, 12 мая, около 4 утра закроется движение транспорта по мосту на Циолковского. Журналист АН «Между строк» проехался с включённой камерой по двум объездным путям, которые недавно утвердила администрация Нижнего Тагила. Если ранее вы не пользовались этими дорогами, смотрите наше залипательное ускоренное видео. Знакомьтесь с объездными и будьте внимательны — местами трясёт и можно свернуть не туда. Ну и крепитесь, люди.

Первой дорогой на Тагилстрой был выбран путь из центра через Лебяжку и Рудник имени III Интернационала по улицам Ермака, Западной и Перова. От улицы Космонавтов до Металлургов — 10 км. Асфальт по всему маршруту без ям, лишь немного потрясывает на железнодорожных переездах. В целом дорога по тагильским меркам неплохая.

С Тагилстроя мы возвращались в центр через дорогу на Северное шоссе сквозь промзону. Маршрут от улицы Металлургов до Северного шоссе составляет около 8 км. Единственный отремонтированный участок — улица Шевченко, с которой начинается объезд. Дальше вся дорога отсыпана щебнем. Трясёт, дискомфортно, но ехать можно. По пути было расставлено несколько указателей объезда, но их было явно недостаточно, чтобы понять, куда ехать. Добравшись до кругового, мы свернули в сторону Северного посёлка, но потом остановились и решили проверить по карте и найти верный путь. Пришлось возвращаться.