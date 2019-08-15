Жёсткая аварийная посадка самолёта «Уральских авиалиний» в Подмосковье. Главное

Утром 15 августа пассажирский самолёт Airbus А321 «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье. Пилоты приняли решение после того, как при взлёте в один из двигателей попали несколько чаек. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы.

Причины инцидента

Рейс вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь около 6 часов утра по местному времени. Изначальные данные о находящихся на борту разнились: транспортная прокуратура заявляла о пяти членах экипажа, РИА Новости — о 234 находящихся на борту людях.

При отрыве самолёта от взлётно-посадочной полосы и наборе высоты судно столкнулось со стаей чаек, птицы вывели из строя двигатели лайнера. По словам второго пилота Георгия Мурзина, которые приводит телеграм-канал 112, сначала заглох левый двигатель, а затем правый, «тяги не хватало, высота плавно падала». Министерство транспорта указало, что нештатная ситуация «привела к значительным перебоям» в работе двигателей, но авиакомпания уточнила, что двигатели в принципе «отказали».

Согласно авиационным правилам, пилоты А321 могли вернуться в аэропорт и выжигать топливо (законы строго регулируют его сброс, пункт 3.3 ФАП) в целях соблюдения максимальной посадочной массы и безопасной посадки. Однако такой возможности не было, поэтому пилоты решили экстренно посадить самолёт и сделали это «ювелирно». Командир лайнера Дамир Юсупов посадил самолёт с убранными шасси «на брюхо» в кукурузном поле в нескольких километрах от аэропорта Жуковский. При посадке от судна «на три метра» отвалился горящий двигатель, авиационное топливо разлилось. По данным МЧС, пожар оперативно потушили.

Эвакуация пассажиров и информация о пострадавших

При жёсткой посадке обошлось без жертв. По данным Минздрава, изначально госпитализировали 23 человека, в том числе девять детей. Людей доставили в Раменскую центральную больницу с лёгкими травмами и в удовлетворительном состоянии. Однако одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. В Минтрансе, правда, отметили, что у одного пассажира диагностирован перелом ключицы, у другого — компрессионный перелом позвоночника. Позже «Интерфаксом» приводились данные о 55 пострадавших, обратившихся в больницы, в том числе 17 детях.

Очевидцы происшествия подчёркивают, что эвакуация по надувным трапам прошла без паники.

При этом пассажиры искали потерявшихся родственников, выкрикивая их имена, а затем пробирались до дороги через кукурузное поле. Тех, кто не нуждался в госпитализации, отвезли в терминал аэропорта на автобусах.

Экипаж самолёта предложили представить к госнаградам

Минздрав подчеркнул, что серьёзных травм у пассажиров удалось избежать «благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа». «Уральские авиалинии» также похвалили экипаж и «их слаженные действия». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram отметил «фантастическое мастерство и выдержку» команды, в особенности пилота Дамира Юсупова. Глава региона пообещал представить экипаж к наградам.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил намерение вручить награды пилотам, спасшим судно и пассажиров.

По факту аварийной посадки самолёта возбудили уголовное дело

После ЧП «Уральские авиалинии» отстранили самолёт от полётов из-за значительных повреждений, а также пообещали «задействовать все резервы», чтобы отправить пассажиров к местам назначения. Также от полётов были отстранены члены экипажа; отмечается, что это штатная процедура при подобных ситуациях. По словам руководства, для пассажиров рейса готовят новый борт, расписание полётов перестраивается. Однако, по данным ТАСС, большинство пассажиров самолёта «Уральских авиалиний» отказались лететь в Крым другим рейсом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ст. 263 УК РФ). К расследованию подключилась комиссия с участием Росавиации, проверку начала прокуратура. «Чёрные ящики», речевой и параметрический, не пострадали, поэтому их намерены расшифровать.

В «АльфаСтраховании», где застрахован борт и ответственность перед пассажирами, отметили, что каждый человек получит до 2 млн рублей (максимальная выплата по Воздушному кодексу). Сумма по авиаКАСКО пока неизвестна.